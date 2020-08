Eliana Michelazzo e le polemiche su dagospia una web reputation da -3

Spread the love











Ma che succede a Eliana Michelazzo? O meglio, al suo Lato B? Se lo domanda, perfido, anche Dagospia che mette a confronto una foto pubblicata su Instagram dalla bella ex manager di Pamela Prati, finita al centro qualche mese fa del caso Mark Caltagirone, e una scattata invece “a tradimento” e tutta naturale. “Azzo che chiappone, la Michelazzo!”, ironizza Dago riservandole lo stesso trattamento che qualche settimana fa aveva fatto infuriare la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina.

“A Baja Sardinia, in Costa Smeralda, l’ex amica di Pamela Prati porta a spasso un Lato B che gronda cellulite da tutti i pori“, nota con un po’ di indelicatezza il sito di Roberto D’Agostino. “Ma poi, per miracolo, in una Story su Instagram, la Michelazzo appare con la chiappa piastrellata, soda e ben photoshoppata e la didascalia ‘Certa gente ha la faccia come il c***o”. Già…