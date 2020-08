Chi è Naty Blu? attrice, fotomodella italiana che conquista il web e non solo

Spread the love











Facendo un piccolo bilancio della tua vita cosa ne verrebbe fuori?

Sono una donna soddisfatta, tenace e testarda non mi arrendo facilmente e gli obbiettivi preposti nella mia vita li ho sempre raggiunti, anche con il tempo.

Parlaci dell’amore: cosa rappresenta nella tua vita?

L’amore per me è indispensabile credo che sia la cosa più bella che ci sia essere amati e amare, trovare qualcuno con cui condividere la vita, gioie e dolori, ci tiene vivi.

Artisticamente, qual è la modella a cui vorresti somigliare?

Artisticamente ci sono tante modelle a cui ispirarsi… mi piace molto la fitness model Anllela Sagra.

Puoi dirci a cosa stai lavorando adesso?

Al momento metto in ordine dei progetti secondari al mio lavoro, cerco di aumentare la visibilità su social che oggi è alla base per farsi conoscere.

Come sei nella vita privata?

Nella vita privata sono presente con gli affetti, sempre in movimento, e dedico tempo allo sport, mi piace anche ritagliare spazi per me per rilassarmi in una spa o dedicarmi alla bellezza, o allo shopping.

Cosa vorresti che le persone capissero di te?

Vorrei che le persone capissero che c’è oltre l’apparenza, che ho un carattere forte ma sono sensibile e non sopporto la maleducazione e l’arroganza.

Quali sono i ricordi della tua infanzia a cui particolarmente sei legata?

I ricordi di infanzia sono molti, i più cari sono quello dei viaggi in macchina con mio padre alla guida verso la meta di vacanza.

Sei favorevole e contraria alla chirurgia platica?

Personalmente sono favorevole alla chirurgia plastica, se uno ha la possibilità di migliorarsi e stare bene con sé stesso/a lo trovo sano senza esagerare.

Ci sono persone che ti hanno aiutato in momenti difficili?

Nei momenti difficili ho sempre trovato la mia famiglia, ci sono da sempre e in qualsiasi situazione.

Un tuo sogno nel cassetto?

Un mio sogno nel cassetto… ce ne sono tanti…. vorrei avere la possibilità di viaggiare, dedicarmi agli hobby, allo sport a ciò che mi piace e fa star bene più di quanto posso fare ora.