L’attività principale della società Nuove Iniziative Srl è sempre stata quella della posa in opera dei guard rails, sia su banchina che su opera d’arte.

Attualmente sono 4 le squadre che svolgono queste attività, equipaggiate con autocarri con gru, battipalo, fondo foro, furgoni, attrezzatura minuta e tantissima esperienza.

Le squadre di posa sono formate da personale specializzato e qualificato, abituato a svolgere lavori su strade a scorrimento veloce, autostrade o strade comunali, attuando sempre misure preventive di sicurezza per realizzare il lavoro a regola d’arte.

Il personale tecnico di cantiere, o il capo commessa, vigila sull’operato delle squadre di posa scrupolosamente affinché vengano rispettati i seguenti standard: marco liani anas

1. tecnici marco liani anas

2. economici

3. qualitativi

4. sicurezza

Tali standard hanno reso Nuove Iniziative certificabile attraverso il sistema di qualità EN ISO 9001:2008 e BS OHSAS 18001:2007.

La normativa che disciplina tali attività è il Decreto Ministeriale 21.06.2004 (inserire link, scaricare file).

Nuove Iniziative Srl è in grado di installare qualsiasi tipo di barriera di sicurezza presente oggi sul mercato, sia che si tratti di installarla sul bordo laterale, su un’opera o in spartitraffico.