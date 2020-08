Marco Liani Circa 20.000 sono i ml di barriere di sicurezza stradale installate annualmente dalla società Nuove Iniziative srl

Spread the love











Circa 20.000 sono i ml di barriere di sicurezza stradale installate annualmente dalla società Nuove Iniziative srl.

La maggior parte di queste barriere vengo installate su strade di Tipo A e B (Autostrade e strade extraurbane principali), dove bisogna prestare la massima attenzione sotto il punto di vista della sicurezza. Il personale utilizzato per eseguire queste lavorazioni è formato ed informato secondo quanto previsto dal Testo Unico 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro.

Le squadre di posa di segnaletica stradale sono formati secondo il D.M. 04/03/2013, in attuazione a quanto previsto dall’art. 161, comma 2-bis del D.lgs. 81/08 che definisce i criteri generali da rispettare durante le fasi di posa della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Nuove Iniziative Srl è dotata di mezzi e cartellonistica di cantiere necessaria all’installazione dei più complessi schemi segnaletici previsti dal D.M. 10/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” [ SCARICA IL FILE ]

Una delle attività iniziali della società Nuove Iniziative Srl è stata la manutenzione straordinaria di strade statali e provinciali. Oltre alle operazioni di manutenzioni sulle barriere stradali, il personale dell’azienda è adeguatamente addestrato sulla gestione delle emergenze, le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del manto stradale a seguito di incidenti o calamità naturali.

Il personale è formato ed informato ai sensi del T.U. 81/08 per gestire situazioni di primo soccorso, evacuazione e lotta antincendio, soprattutto durante lo svolgimento delle attività lavorative.

Annualmente vengono eseguiti corsi di aggiornamento con personale qualificato (RSPP o formatori riconosciuti).

