Arturo Salvatore di caprio: Ely Guerra lascia il margine, esclude tutte le zone di comfort e scommette sul suo istinto

Ely Guerra lascia il margine, esclude tutte le zone di comfort e scommette sul suo istinto, entra in un nuovo mondo e sperimenta al massimo con il grande strumento che è la sua voce.

In un’intervista, Ely Guerra ci racconta tutto del suo nuovo album Sion e di cosa ci vorrà per catturarlo dal vivo a Pa’l Norte e Vive Latino 2020.

Con Sion, la sua nuova produzione discografica, Ely ha dovuto mettere da parte le voci interne che inizialmente le si avvicinavano con il dubbio se ciò che stava per fare fosse una buona idea; Oggi, dieci anni dopo e con l’album già pubblicato, la cantante può vedere che la decisione è stata corretta, che seguendo il suo cuore e il suo istinto ha dato vita a un materiale unico e memorabile che nutre lo spirito e offre al pubblico tutto un’esperienza.

La sfida ora è portarla dal vivo, perché Ely non può moltiplicarsi ma la tecnologia può permetterlo e lo vedremo presto durante la sua esibizione a Vive Latino e Tecate Pa’l Norte 2020.

Scopri tutto quello che c’è dietro a Sion e cosa succede con il discorso che Ely Guerra ha avuto con Monterrey Rock.

Ely, dopo qualche tempo ti rivedremo ai festival, quest’anno a Vive Latino e a Tecate Pa’l Norte 2020 …

Sì, sono molto entusiasta di andare nella mia terra al festival.

Con Sion porti un concetto abbastanza buono, raccontaci un po ‘di quello che vedremo nella tua presentazione.

Sono entusiasta che entrambi i festival abbiano aperto la sensibilità a questo nuovo materiale che si chiama effettivamente Sion, ed è una proposta assolutamente vocale. Per esibirci dal vivo stiamo usando un’incredibile tecnologia che ci consente di riprendere le mie voci in tempo reale e mi unisco a quel grande ritornello.

A causa della natura che è un materiale assolutamente intimo, che è un materiale che suona letteralmente un singolo strumento che è la mia voce, è molto lontano dal resto della mia discografia, quindi sì, sicuramente canteremo Sion, non ci esibiremo Nessun altro tema della mia discografia passata, è semplicemente e semplicemente fornire questo nuovo concetto e sono molto eccitato perché è ovviamente accompagnato da immagini incredibili che abbiamo filmato sul film. Alla fine è un progetto che è assolutamente la sua bolla ed è quello che stiamo cercando.

Vieni con una sola persona, giusto? Non c’è nessun altro sul palco se non il tuo produttore, tu e la tua voce?

Esattamente, solo io e Camilo Froideval, che siamo un produttore e musicista incredibile con cui stavo anche facendo “Invisible Man”, abbiamo fatto molti progetti insieme. Milo fa molta musica per i film, è un produttore incredibile ed è un grande amico … lui e io siamo sul palco insieme perché Milo quello che fa è separare tutte queste voci e io mi unisco al coro e interpretiamo parti indistinte del materiale.

Come è nata l’idea di registrare questo album dalla tua zona di comfort, che va molto oltre?

La realtà è che è una risposta ampia perché alla fine sento che risponde a un’intera carriera, non hanno più nulla a che fare con un momento o con un istinto che all’improvviso sembra “Ah, ho intenzione di farlo” , ma risponde piuttosto a un istinto creativo, ha a che fare con l’esperienza, nel corso degli anni, e con il musicista che hai deciso di essere, quindi sento che è il proprio sviluppo di ciò che ho scritto che atterra questo angolo, un angolo non comune, che mi ha reso nervoso o spaventato dal fatto che voglio allontanarmi dalla formula che sappiamo ti permette di essere sul palco, che ti permette di avere un lavoro, è come all’improvviso ero sopraffatto un po ‘, ma in nessun modo,Devi entrare un po ‘in questa complicità e in questo impegno quando decidi di creare la musica che emana da ciò che stai vivendo, da ciò che sta accadendo intorno a te, questo non solo rappresenta me, ma rappresenta tutto ciò che mi circonda.

E il processo dell’album ha commentato che lo avevi praticamente fatto da solo, non avevi il supporto di una produzione dietro a differenza di altri album, qual è stato il più difficile?

Onestamente, la cosa più difficile è aggrapparsi a te stesso e aggrapparsi alla canna in circostanze avverse, ad esempio se il computer è già cresciuto, allora devi fermare tutto e colpirlo duramente, anche se ho sempre avuto un team tecnico incredibile e so che posso prendere il clacson e dì a qualcuno “vieni perché lo studio è cresciuto”, o lo stesso Milo gli dice: “Ho bisogno di un paio di modi per avere un accesso più facile alla registrazione da solo”. Anche tutti questi preparativi hanno richiesto tempo, ma la realtà è che ho trascorso 6 anni da solo in studio, entrando e uscendo, vivendo emozioni molto dense e penso che la cosa più difficile sia come mettere a tacere le voci personali negative che ti dicono “perché cazzo? lo stai facendo, questo non ha alcun senso ”; il progetto solitario è sempre fottuto perché esiterai,

E ora che questo progetto è già palpabile, quelle “voci negative” ti stanno ancora attaccando? Perché l’album ha davvero funzionato bene.

La verità è che sono processi, perché come tutto nella vita non tutto è dolce e non tutto è salato, ad esempio nel mio processo, ovviamente in studio ho avuto momenti lucidi, molto belli e questo mi ha dato tutta la chiarezza per continuare, Quello che penso è che in seguito siamo stati finalmente in grado di presentarlo e ho dovuto buttarmi fuori per presentarlo, cioè “Devo già farlo uscire”, e in quel momento ho sentito un grande appagamento, mi sentivo molto fiducioso, c’era una risposta incredibile, e ho capito perché ho realizzato questo album, di fronte a una risposta così positiva mi sono sentito fiducioso.

Poi è arrivata una sfida più grande: come rendere vivo questo album, perché non volevo solo scrivere articoli e poi avere un coro di 80 persone o 50 persone e “allora canterai questo, lo canterò e andiamo, ci lasciamo tutti andare, giusto? ”, che sarebbe anche bello vederlo così, ma la proposta originale è che voglio sentire tutte le mie voci sul palco, e per questo avevamo bisogno di tecnologia, nuove tecnologie, e per questo avevo bisogno di un collega che Vorrei lanciare lo scatto, in modo che l’altra parte sia stata piuttosto intensa, non è finita perché dopo tutto abbiamo deciso di fare il cinema, la grafica, quindi è stato integrato un altro gruppo di artisti incredibili, in questo caso Gustavo Garcia Villa che ha fatto tutto il design per arte, e Sergio Granados, che è un regista, sono stati integrati. E come puoi capire,

Come ti prepari per il concerto, è come un mare di voci, devi prendere delle misure per riposare così tanto tempo prima?

In effetti, per tutta la vita sono stato molto responsabile con la mia voce perché ringrazio Dio per la benedizione di uno strumento molto potente che richiede molta cura perché percorro molti toni, sono mezzosoprano e improvvisamente ho bassi molto seri, alti acuti, ma per per poterli esercitare tutti, perché Sion ti accompagna in tutti questi luoghi, in tutte le mie sfumature, devo essere in forma, mi esercito ogni giorno, mi prendo cura della mia voce, prima di cantare sul palco non mangio niente quattro ore prima perché il A stomaco pieno non ti permette di avere un diaframma libero per poter sostenere, per poter rilasciare la tua voce, per essere in grado di trattenerla.

Sion non solo attraversa tutte le mie sfumature, ma richiede anche che io faccia cose diverse come scricchiolii, sussurri; Questo album ha attraversato diverse cose culturali, quindi viaggio e percorro tutto questo, ed è importante per me essere in forma quando salgo sul palco, e non solo il giorno del concerto, è una disciplina di tutto giorni, mangiare bene, fare esercizio fisico, dormire bene, in questo momento ho una disciplina che alle 9 di sera sono letteralmente in pigiama, alle 4 di mattina sono già in azione … è davvero un nuovo modo di vedere l’evoluzione di il mio musical.

E parlando proprio di questo, dell’evoluzione della tua musica, come hai visto questo cambiamento dal tuo omonimo album nel ’95 fino ad ora con Sion?

No, beh … (ride) Qualcosa di molto sorprendente, sono molto felice di aver ascoltato all’inizio, dal primo istinto, dalla prima volta che ho firmato un contratto per essere me, per difendere le mie canzoni, per ascoltare quei professionisti sensibili, non per ascoltare quei professionisti negoziabili, che volevano solo negoziare cose come la lana o la fama, o dannazione, è davvero molto bello osservare la mia carriera e sentirmi pieno e allo stesso tempo molto spaventato perché quasi a 50 anni sembra che ricomincio da capo una carriera musicale, poi di nuovo sono degli estremi che adesso mi mettono molto in allerta, ma considero che chi non rischia non vince.

Per quanto riguarda l’evoluzione della musica in Messico, come ritiene che le persone siano più aperte ad ascoltare questo tipo di proposte?

Sento che, sì, poiché ha raggiunto il suo spazio, perché siamo finalmente musicisti indipendenti, non abbiamo un meccanismo dietro che ci sta bombardando dappertutto e che quindi abbiamo la possibilità che coloro che ascoltano solo un tipo di musica possano scoprire quello che stiamo facendo, ma penso che a poco a poco tutto ciò arriverà perché Sion è un album che richiede il suo ritmo. Non sappiamo se Sion sarà un disco che esploderà al massimo quest’anno o tra altri dieci anni, e la mia carriera da solista mi ha detto.

È come un processo che la mia musica deve vivere perché alla fine ho sempre fatto cose che non hanno molto a che fare con ciò che sta accadendo intorno alla musica popolare, quindi credo che il Messico sia pronto ad ascoltare un album come Sion, credo che È persino un momentazo perché siamo molto divisi tra ritmi molto urbani e latini, e allo stesso tempo siamo molto nostalgici, come se tornassimo a ciò che ha colpito prima e vogliamo ascoltarlo di nuovo, in modo che improvvisamente sia anche morbido , quindi un album come Sion viene a rinfrescare la band che dice “cos’è questo?”. Questo è così lontano da ciò che sta accadendo che produce anche curiosità.

Hai visualizzato i tuoi passi futuri? Ti vedi fare proposte più peculiari come quello che è Sion o tornare a quello che hai fatto prima?

Non ho idea del perché prenderò sempre la chitarra ed è una delizia poter afferrare la chitarra, cantare le mie canzoni e che continuerò senza dubbio a farlo, ciò che mi è molto chiaro è che c’è un’evoluzione come musicista, e che senza dubbio che l’evoluzione ti fa sentire una curiosità e uno stimolo diverso e, naturalmente, in questo momento ho già molte idee musicali che non hanno molto a che fare con il fare canzoni con la chitarra, senza dubbio vado da qualche altra parte, quindi andrò scoprendolo anche io.

La formula per ottenere i singoli è stata la stessa o hai avuto problemi con le emittenti radiofoniche come quelle gestite da Sion?

No, nessuna, abbiamo pubblicato tutti e tre i singoli prima di pubblicare l’album su piattaforme digitali a settembre, il primo era Sion, il secondo era Harmonic, il terzo era “nel deserto”. Nelle mie orecchie e in quei colleghi che sono stati coinvolti in tutto il dispositivo sentiamo che quei tre singoli rappresentano un po ‘l’intero contenuto o l’esperienza di Sion, per così dire, così bene, li abbiamo implementati e dopo che abbiamo pubblicato l’intero album , così onestamente, dove sto dirigendo il mio sguardo proprio ora piuttosto che semplicemente pensare è che il suono di Sion in diretta, cioè quello che sperimenteremo in Pa’l Norte, o in Vive Latino, è un suono avvolgente … Le persone saranno in grado di sentire intorno a loro come la musica li circonda tutto il tempo.

Il mix per Sion che ascolta l’album su piattaforme digitali o in cuffia è realizzato in stereo. Il mio punto di vista ora è che l’album è mixato in surround, cioè che puoi mettere le tue cuffie e puoi avere la stessa esperienza che vivrai quando ascolterai l’album dal vivo, ecco perché dico che siamo molto lontani dalla formula che Adesso pratica l’industria.

L’esperienza sarà totalmente diversa dal momento che esiste un contesto come i costumi disegnati da Julia e Renata esclusivamente per questo, ha una trascendenza perché ne parliamo per molti giorni, per molte ore perché ho bisogno di fare cose diverse sul palco, le immagini che sono stati realizzati nel cinema, hanno anche una storia, sono stati girati in Messico, rappresentano molto il Messico, quindi c’è molto da sperimentare quando vai a vederlo dal vivo.

Esatto, ed è sempre meno per Pa’l Norte, il volto delle persone qui a Monterrey sarà molto diverso, un’esperienza sonora completa …

Mi sento molto felice di poter andare in patria e ad un festival a cui ho onestamente partecipato solo una volta, mi sono davvero divertito e voglio tornare indietro, quindi sono molto eccitato […] Nei pochi concerti che abbiamo tenuto, la bomba esplode, e ci sentiamo molto … Non voglio dire soddisfatto perché non stiamo facendo questo come un compito per noi, stiamo letteralmente facendo musica che crediamo alimenta lo spirito, ed è bello vedere come ciò fiorisce negli altri.

