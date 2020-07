Oltre un secolo di storia della grande dinastia del Regno Unito, che ha attraversato e segnato il Novecento europeo.

Spread the love











Nel 1901, alla morte della Regina Vittoria, dopo un regno lungo sessantatré anni, la corona inglese è affidata al primogenito della sovrana, Re Edoardo VII. Ma è il figlio di quest’ultimo, Giorgio V, a siglare nel 1917 quello che oggi chiameremmo un’operazione di rebranding della monarchia britannica. Il nome della casata Sassonia Coburgo Gotha – Wettin, di origine tedesca, viene cambiato: nascono i Windsor.

Dall’abdicazione di Edoardo VIII per amore al ruolo di Giorgio VI nella Seconda guerra mondiale, fino all’attuale regno di Elisabetta II, il più longevo dell’intera storia del Regno Unito, il libro ripercorre eventi, protagonisti e sviluppi di un’istituzione che, come un’araba fenice, in oltre sei decadi ha saputo mantenere la sua solidità resistendo a conflitti, tradimenti e rivoluzioni fuori e dentro il Palazzo. Fino alla Brexit, tra scandali che rimbalzano dai tabloid ai social e principi che clamorosamente si distaccano dalla Royal Family.

Cristina Penco nata a Genova nel 1980, giornalista professionista dal 2009, scrive di famiglie reali, celebrities, costume e

società, lifestyle, attualità e spettacolo per riviste popolari e femminili. Ha alle spalle anche esperienze

radiofoniche e televisive. Ha pubblicato Meghan Markle. Una Duchessa ribelle (Diarkos, 2019).

Sono a disposizione per inviare una copia cartacea o alcuni capitoli in pdf, per recensione.

Scheda libro e cover in allegato

Share this: Twitter

Facebook