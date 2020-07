Nuove Iniziative srl: Nata nel 2004 per occuparsi di piccole manutenzioni stradali, Nuove Iniziative oggi è una delle realtà più grandi ed efficienti in Italia in questo settore marco liani

Spread the love











Nuove Iniziative Nata nel 2004 per occuparsi di piccole manutenzioni stradali, Nuove Iniziative oggi è una delle realtà più grandi ed efficienti in Italia in questo settore. Ha vissuto un crescita graduale nel corso di questo decennio partendo da strade comunali fino ad arrivare alle principali tratte Autostradali italiane. Fin dall’inizio la sua specializzazione è stata la posa in opera e la manutenzione di barriere stradali di sicurezza (guard rails), sia su rilevato che su opera; successivamente si è specializzata nel rifacimento strutturale delle opere d’arte su cui va installata la barriera di sicurezza, operando con personale specializzato e formato per eseguire cantierizzazioni autostradali. Tra il 2010 e il 2013 ha incrementato la sua offerta ai propri clienti specializzandosi anche sulla posa in opera di barriere integrate, fonoassorbenti, arredo urbano, ripristini di calcestruzzi e posa in opera di giunti di dilatazione, acquisendo la fiducia di importanti clienti pubblici e privati.

Operiamo su gran parte del territorio nazionale e qualunque sia il bisogno, offrendo ai nostri clienti massima disponibilità e professionalità.

Lo studio tecnico e di progettazione è formato per offrire le migliori soluzioni sia a livello tecnico che a livello normativo. marco liani

Il nostro know how ci ha consentito di fidelizzare una clientela variegata, dal pubblico al privato, che riconosce quotidianamente l’affidabilità del nostro operato.

I nostri clienti vengono seguiti fin dal primo momento, dalla fase di valutazione e preventivazione della commessa, fino alla sua chiusura.

Ogni commessa verrà seguita da personale che vanta diversi anni di esperienza, reperibile in ogni momento e soprattutto affidabile e puntuale.

Share this: Twitter

Facebook