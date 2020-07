Una forte bomba d’acqua si è abbattuta dall’alba a Milano: città sotto sopra

Spread the love











Maltempo, esonda il Seveso: bomba d'acqua su Milano, allagamenti in diverse zone della città

MILANO – Una forte bomba d'acqua si è abbattuta dall'alba a Milano. Molte le chiamate ai vigili del fuoco per sottopassi allagati e altri allagamenti, in particolare nella zona Nord, a Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo. A causa del violento nubifragio è esondato il fiume Seveso. Questo ha creato problemi di circolazione nella zona Nord Est, nella zona di viale Zara, Niguarda e viale Sarca. Diversi gli allagamenti registrati, anche in altre parti della città.

Maltempo, bomba d’acqua a Milano: le automobili nel sottopasso allagato

Super lavoro per i soccorsi. La prima chiamata al centralino di via Messina dei Vigili del Fuoco è arrivata alle 6.14. Da quel momento mezzi e uomini del Comando provinciale di Milano sono impegnati con più di 100 uomini. A seguito dell'esondazione del Lambro e del Seveso i vigili del fuoco hanno dovuto soccorrere molte persone rimaste bloccate all'interno di vetture per l'allagamento di sottopassi in particolare tra le vie Arbe e Sarca in zona Niguarda. Gli interventi riguardano anche parecchi ascensori bloccati con persone rimaste dentro. In questo momento le chiamate di soccorso che gli uomini del Comando di via Messina stanno gestendo sono più di 50.

Problemi alla circolazione, anche dei mezzi Atm, in molte zone. La fermata della M5 Marche è stata chiusa. Bus sostitutivi su diverse linee di tram e deviazioni per altre. La circolazione dei treni è stata bloccata per oltre due ore fra le stazioni di Milano Bovisa e Cadorna a causa di danni creati dal maltempo all'infrastruttura all'altezza di Milano Domodossola.

Il maltempo oltre a Milano ha colpito anche Bergamo, dove ha provocato allagamenti all’esterno dell’aeroporto di Orio al Serio e danni alla copertura e determinando una serie di infiltrazioni all’interno del terminal. Le squadre di emergenza di Sacbo, la società che gestisce lo scalo si sono messe subito al lavoro consentendo di proseguire il normale svolgimento dei voli in condizioni di sicurezza e nel rispetto della puntualità. Tecnici e operai, fa sapere Sacbo, sono al lavoro per ripristinare le parti danneggiate. L’aeroporto, così come le aree di parcheggio, restano accessibili, e le operazioni di volo e tutti i servizi ai passeggeri si svolgono regolarmente. Vento, pioggia e grandine hanno colpito un pò tutta la provincia. In particolare nel capoluogo le strade del quartiere di Colognola si sono completamente allagate. Buona parte dei sottopassi di Bergamo sono diventati inaccessibi.

Nubifragio a Milano, esonda il Seveso: e i tombini sembrano geyser

Il maltempo ha fatto cadere alberi e rami su alcune linee ferroviarie. In particolare risultano interrotte le linee fra Soresina e Castelleone in provincia di Cremona, e fra Brescia e Olmeneta (Cremona).

Maltempo, bomba d’acqua in Lombardia: strade come fiumi in provincia di Como

