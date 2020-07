Nikki Thai attrice fotomodella thailandese che conquista il web

Spread the love











Facendo un piccolo bilancio della tua vita cosa ne verrebbe fuori? Della mia vita uscirà tante cose ma di solo una sono certa che sono arrivata dove mi sono proposta.

Parlaci dell’amore: cosa rappresenta nella tua vita? Nella mia vita amore significa la mia famiglia e lo sarà sempre . Perché fin ora non ho mai trovato il vero amore in nessuno soltanto in mia famiglia.

Artisticamente, qual è la modella a cui vorresti somigliare? Ho molta stima di Sofia Loren . E mi piace tantissimo avere uno stile come il suo, e ogni giorno provo essere come lei spero che in un giorno riuscirò.

Puoi dirci a cosa stai lavorando adesso? Adesso lavoro come modella. Ballerina e artista.

COME sei nella vita privata?Nella vita privata sono una persona calma e socievole, diciamo che sono me stessa sempre.

Cosa vorresti che le persone capissero di te? Una persona sincera e piana di valori io voglio solo che le persone mi capiscono soltanto come mi vedono

Quali sono i ricordi della tua infanzia a cui particolarmente sei legata? Della mia infanzia doro tantissimo ii piatti che mi cucinava mia madre con tanto amore . E farei di tutto ad avere uno anche in questo momento.

Sei favorevole e contraria alla chirurgia platica? Si sono Favorevole ognuno è libero di essere se stessi.

Ci sono persone che ti hanno aiutato in momenti difficili? Si ci sono tante persone che mi hanno aiutata e devo ringraziarlo tutti giorni ma non mi piace fare nomi.

Un tuo sogno nel cassetto? A diventare una modella e una artista professionista.

