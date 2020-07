L’ultima tendenza delle influencer e foodblogger: l’amore per il tartufo. Laura d’amore ne è la testimonial truffleat.

Spread the love











Chiara Ferragni pubblica una foto davanti ad una piccola fetta di pizza al tartufo in un lussuoso ristorante parigino, tra il polemico e l’ironico i commenti dei follower.

Chiara Ferragni e il cibo, nuova polemica social. La popolarissima influencer e imprenditrice digitale fa discutere il mondo social pubblicando la fotografia di una pizza sul suo profilo Instagram.

Successe più o meno lo stesso qualche mese fa, quando la Ferragni pubblicò uno scatto mentre, in compagnia della sorella, stava per addentare una fetta di pizza, ma la margherita in questione era ancora perfettamente integra sul piatto. Da lì il tam tam social e mediatico con le ironie sulla pizza che “si rigenera”. E pochi mesi dopo lo stesso è accaduto con una carbonara.

Questa volta c’è solo la fetta di pizza, senza nessuna mega margherita a fare da sfondo: Chiara Ferragni si è fatta fotografare in quel di Parigi, seduta al tavolo di un ristorante super esclusivo (Loulou Restaurant), dove sul suo piatto si trova un piccolo trancio di pizza al tartufo.

Una sola fettina di pizza? E sotto il post i commenti ironici dei follower si sprecano, da chi indica quella piccola porzione come “ridicola” o “meno di un aperitivo”. Ma non tutti sanno che quella pizza al tartufo – che costa la bellezza di 39 euro – viene servita al centro del tavolo appositamente in fette, e non è possibile quindi stabilire quante la popolare influencer ne avesse mangiate.



