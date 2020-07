Resilienza “Fashion Style”

Spread the love











Pronti per il taglio del nastro per la nuova apertura del Concept Store di Maria Cristina Puccio ubicato in via della Mercede 11 A/B alla presenza della Sindaca Virginia Raggi, alla Dott.ssa Giuseppina Urso, Assessore allo sviluppo delle attività produttive del 1 Municipio e per la Benedizione al Rev.mo Monsignore Jean- Marie Gervais, Prefetto dei Coadiutori del Capitolo della Basilica di San Pietro in Vaticano.

Ad accogliere gli ospiti le note musicali con il Maestro Juan Carlos Albelo Zamora, il violinista di Andrea Bocelli, Pino Daniele e di Ballando con le Stelle e le Ferrari della Scuderia Ferrari Club Appia Antica.

In tale occasione, la nota stilista Regina Schrecker, presenterà il progetto dona “il foulardautore” che omaggia con un foulard di fiori ed api gli eroi, medici ed infermiere che in questo periodo così particolare del Covid, sono stati e sono in prima linea. I foulard nei giorni scorsi sono stati donati agli ospedali Spallanzani ed a quello di Lodi.

In un momento storico difficile, come quello che stiamo vivendo, Maria Cristina Puccio ha deciso di lanciare un messaggio ricco di speranza e positività. La sua iniziativa sarà inaugurata oggi giovedì 23 Luglio alle ore 19:00 con l’apertura al pubblico del suo Salone Hair Stylist ed Istituto di Bellezza

L’Istituto di Bellezza è stato pensato come un luogo culto del fascino e della bellezza individuale, dedicato al rinnovamento fisico e mentale, alla ricostruzione e al miglioramento dell’immagine personale come primo passo “leggero” e “Glamour” per provare ad evadere dallo stress del momento.

All’interno del Salone saranno presenti marchi prestigiosi ed esclusivi: Balmain Paris Hair Couture Italia, Pronails Italia, Revlon Professional Italia, CRLab, A.I.Well e Blume Flower Designer.

Maria Cristina Puccio Hair Couture è un’Eccellenza Italiana dalla professionalità impeccabile. Distinta da uno stile elegante e sobrio, vanta una clientela assidua ed elitaria caratterizzata da molti volti noti: Romina Power, Lavinia Biagiotti, Emanuela Tittocchia, Alessia Fabiani, Serena Rossi, Sarah Maestri, Mita Medici, Demetra Hampton, Ada Alberti, Christiane Filangieri e molte altre affezionate che hanno confermato la loro presenza:

le attrici Paola Quattrini, Demetra Hampton, Daniela Poggi, Maria Rosaria Omaggio, Nadia Bengala, Elena Russo, Laura Adriani, Marta Bifano, Georgia Vieri, Nathalie e Patrizia Caldonazzo, Iolanda Gurreri, Elisabetta Pellini, Antonella Salvucci, Laura Adriani, Luciana Frazzetto, le soprano Maria Raktova e Chiara Taigi, la conduttrice radiofonica Roberta Beta, le cantanti Alma Manera, Elena Bonelli ed Emanuela Mari, gli attori Franco Oppini e Daniele Ferrari, il violinista Gaspare Maniscalco, l’astrologa Ada Alberti, il giornalista Amedeo Goria, il Principe Giovannelli con la consorte Vittoria e il Marchese Giuseppe Ferrajoli.

Saranno presenti anche il Vice Presidente del Consiglio regionale del Lazio Giuseppe Emanuele Cangemi e la Consigliera Francesca De Vito, il Critico d’arte Pasquale Lettieri, le giornaliste Letizia Bonelli, Antonietta Di Vizia e Federica Pansadoro.

La regia televisiva sarà curata dal regista Alessandro di Filippo per FrameAcademy360 in onda tutti i weekend su Sky 821, Canale Italia 11, TeleRomaUno 271 e su Funny Moon-Rete Sole a cura di Ettore Rossi

Per coccolare i partecipanti cocktail con: macaron-vaniglia e fragola, ciocco-amarena, finger food, ciliegine e dell’ottimo prosecco ghiacciato, tutto rigorosamente bianco, lilla e rosa.

Share this: Twitter

Facebook