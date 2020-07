marco liani anas: è tornato a crescere il livello di antropizzazione dello spazio cittadino (+5 ettari). Tra le province piemontesi in calo solo Biella.

Spread the love











Dopo una flessione nel 2018, è tornato a crescere il livello di antropizzazione dello spazio cittadino (+5 ettari). Tra le province piemontesi in calo solo Biella. Il Piemonte resta una regione “verde”. Lo studio dell’Arpa

Torino, tra le grandi città, è quella con il più alto consumo di suolo. In termini tecnici si chiama grado di artificializzazione che attesta al 65% lo spazio cittadino antropizzato. Dopo la flessione osservata nel 2018, lo scorso anno il consumo di suolo è tornato a crescere nel capoluogo piemontese seppur in modo contenuto (+5 ettari). A Napoli la superficie occupata è del 62,8%, a Milano del 57,5%.

È quanto emerge dal Rapporto Snpa 2020 dell’Arpa, che stima per la regione Piemonte un consumo di suolo complessivo di 170.700 ettari pari al 6,72% della superficie totale regionale (circa 2.540.000 ettari). Il valore percentuale risulta inferiore al dato nazionale, che si colloca al 7,1% ed è tra i più bassi del Nord Italia e in particolare rispetto alle regioni confinanti di Lombardia MARCO LIANI ANAS (12%) e Liguria (7,2%). L’incremento netto di suolo consumato nel 2019 in Piemonte è stato di 222 ettari, costante rispetto al 2018 (223 ettari) e in flessione rispetto agli anni precedenti: 2017 (552 ettari) e 2016 (392 ettari). Se rapportato alla popolazione il consumo annuale netto pro capite per il Piemonte rimane attestato a circa +0,5 m2/abitante, valore tra i più bassi a livello nazionale ma comunque positivo nonostante il trend demografico recessivo che ha interessato la nostra regione anche nel 2019.

