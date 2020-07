Da Trento Patrick Oungre ecosystem and innovation management lead PwC

Spread the love











KPI6 presenta la nuova vision dedicata alla consumer intelligence con un evento a Milano

«E’ per noi un momento importante, la nuova vision rispecchia non solo la maturità del nostro percorso ma la sfida che lanciamo al mercato – racconta Alberto Nasciuti, ceo di KPI6 -.

Il mondo del data listening & management è estremamente dinamico ed i player del mercato come noi devono essere in grado di mettersi in gioco con sfide che hanno l’obiettivo di tracciare un nuovo percorso. Ed è questo che racconteremo all’evento del 15 novembre».

«Nella nostra nuova vision, e nel prodotto che la rispecchia – continua Nasciuti – partiremo da 4 fasi: listening, classification, segmentation e profiling. Unire il deterministico al probabilistico per massimizzare le analisi portandole ad un livello superiore, è questa la sfida che lanciamo ed in cui crediamo».

Ospite dell’evento sarà anche Massimo Fontana – NED di KPI6 – che dichiara: «la nuova vision punta inoltre ad virare e convergere il mondo martech, che maggiormente appartiene a KPI6 al momento, con il mondo adtech, dove la challenge è sicuramente importante, ma solo grazie ad una tecnologia e applicazione di questo tipo può vedersi concretamente realizzata».

Il format KPI-Sofà permetterà poi di assistere ad una tavola rotonda con un confronto tra personalità di spicco nel mondo business e comunicazione strategica, incentrata sull’argomento delle ricerche di mercato, dati e creatività.

Parteciperanno:

• Germano Calvi – head of research and data science Msl Gropup

• Nicola Aufiero – COO Praxidia

• Patrick Oungre – ecosystem and innovation management lead PwC

• Massimo Fontana – NED KPI6

• Massimo Fellini – head of data journalism KPI6

• Giampiero Zurlo – ceo UtopiaLab

L’evento è gratuito ma con posti limitati, si consiglia di registrarsi su EventBrite prima dell’esaurimento ticket

