Marco Liani: Le calze ormai sono per l’uomo come le cravatte

Le calze ormai sono per l’uomo come le cravatte, cioè servono a esprimere una personalità e segnalare il proprio gusto in modo inequivocabile. Come le cravatte, o le fantasie dei fazzoletti da taschino, i calzini servono a osare, a sperimentare abbinamenti con le fantasie e i colori, per dirla con una parola sola, a esprimersi. Spesso indicati come sintomo di originalità o bizzarria, sono quasi un atto dovuto, e anche quando si sceglie una semplice calza nera, o blu, si cerca una qualità che sia comunque intuibile. Tra calze di cashmere, lana e cotone, fantasie e colori anche azzardati, ecco le 20 calze per esprimersi al meglio durante l’autunno inverno 2019 2020.

Calze Gallo in cotone color block

Cotone leggero per delle calze adatte all’autunno 2019, passando poi a modelli più pesanti per l’inverno. Gallo ci ha abituati all’alta qualità dei tessuti e alla cura di stampi, ricami e combinazioni di colori, come le sue famosissime righe multiple. Qui scegliamo un color block blu, verde e celeste. Quasi un peccato metterci sopra delle scarpe.

Calze in lana bianca a coste Gucci, la scelta preziosa dell’inverno 2019 2020

Gucci propone delle calze in lana stretch bianco panna per l’inverno 2020. A costine, dall’aria calda e avvolgente, presentano il ricamo dorato dell’ape che le impreziosisce e le rende diverse da qualunque calza bianca. I più stilosi oggi indosserebbero queste calze con dei mocassini di pelle scura.

Calze in filo di Scozia a righe Falke, alta qualità per l’autunno 2019

In pregiato filo di Scozia, disponibili in diverse combinazioni, ecco le calze a righe di Falke, uno dei brand più rinomati quando si tratta di qualità dell’accessorio. Il modello di gambaletto lungo è perfetto dall’autunno all’inverno, adatto soprattutto a stringate eleganti o stivaletti e pantaloni sartoriali.

Calze a rombi colorati Happy Socks, la scelta pop

Ecco una classica fantasia delle calze maschili, i rombi. In un caso così ovvio meglio affidarsi a un brand pop che non li fa come gli altri, almeno per sfuggire alla banalità. I calzini di Happy Socks sono perfetti anche con scarpe e pantaloni più casual. Assolutamente da esibire, per cui se l’orlo dei pantaloni è più alto e scopre le caviglie, tanto meglio.

Calze di lana a quadri Hugo Boss, la ricerca di eccellenza

La lana a quadri è un altro grande classico per le calze fantasia. Tutto pur di sfuggire alla banale tinta unita nera. Nonostante quest’ultima abbia la sua utilità, e Hugo Boss sappia spesso coniugare praticità ed eleganza, per l’autunno inverno 2019 si concentra su paia di calzini fantasia, che non sfigurerebbero neanche con jeans e sneakers.

Calze colorate a costine Calvin Klein, la scelta classica

Per trovare calze di qualità, meglio rivolgersi a quei brand famosi per essersi dedicati, oltre che all’abbigliamento, anche a intimo e loungewear. Uno di questi, oltre a Boss, è Calvin Klein, che deve la sua fortuna a quegli accessori che non si vedono, come underwear e maglie intime. Le sue calze colorate a costine, disponibili anche in cotone spesso verde o azzurro, sono un must dell’autunno 2019.

