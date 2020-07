Tutto quello che c’è da sapere sulla super miss mamma Italiana Rosa Deriu: età, moda e vita privata

Spread the love











Raccontaci di te……

Ho 50 anni, e sono nata ad Ittiri, in provincia di Sassari, una città ricca di storia e cultura; famiglia con 5 figli, ho avuto un infanzia felice, con tanti amici, e soprattutto tanti sogni…. Ero molto vivace e ribelle, controcorrente già da allora, ma allo stesso tempo, buona e pacata, ho avuto una madre dolcissima, da cui ho imparato il rispetto ed un padre, molto autoritario, e anche di compagnia, da cui ho preso, il mio orgoglio, la tenacia e la voglia di non arrendermi mai.

2) che studi hai fatto?

Ho la maturità scientifica, e la laurea in Giurisprudenza, la cultura per me è fondamentale, è al primo posto, senza, non hai gli strumenti necessari, per affrontare la vita.

3) Descriviti

forte e passionale, ma anche dolce, dò tanto, ma pretendo anche tanto, leale e sincera, ma se mi tradisci, ti cancello per sempre! , senza aprir bocca, allontanandomi, amo divertirmi, stare in compagnia, e sorridere, non con tutti, essendo molto selettiva…. Per natura.

4) sei corteggiatissima, hai un fidanzato?

Attualmente sento un uomo che mi piace tantissimo, figlio di una bandiera dell’Unione Inter, degli anni 60…molto dolce e sportivo, agli inizi quando mi ha contattata, tramite Instagram, nn mi interessava, poi, pian pianino, è riuscito a conquistarmi.

5) il rapporto con tuo figlio?

Splendido, viviamo in simbiosi, anche se ovviamente capita anche di litigare.. André ha 13 anni, studioso e gran sportivo, tifoso del Cagliari e portiere dell’ Ital piombo, Accademia Cagliari, lo seguo molto e soprattutto le insegno i veri valori della vita, mi da’ tante soddisfazioni ed io per lui, faccio tanti sacrifici, sono felice.

6)sei molto seguita dai social

Beh intanto per il mio carattere leale e spontaneo, soprattutto mai volgare, poi per ciò che faccio, ma anche per la passione degli shooting, a tema nudo artistico, col Maestro Franco Felce, per anni, pH, di Miss Italia, dai miei profili traspare il mio essere lontana da schemi convenzionali, da pregiudizi e sempre pronta per nuove sfide.

7)sei una gran Sportiva

Assolutamente…. Faccio tanta palestra, corro e cammino, tutte le sere, vado in bici, gioco a pallone con mio figlio, non riesco a stare ferma…. Amo tenermi in forma, sto’ meglio, con me stessa e gli altri.

8)nel 2018, vinci un concorso Nazionale importantissimo……

Si Miss Mamma Italiana, prima in Sardegna e ottimo piazzamento nella finale nazionale…. Compaiono nel calendario delle mamme più belle r da lì una scalata importante, tra TV, ospitate, Radio, sfilate ed altro…. Non mi sono mai fermata, fino al film RAI, per la regia di Alfredo Quintero… È un mondo che mi piace, nonostante le insidie… Fin quando le forze mi aiutano… Rimarrò in prima linea.

9)…..a 50 anni, sei considerata una sex symbol, sensuale e desiderata….

Beh nessun segreto, se non quello di amarsi, avere autostima, cura di sé…. Qualità quali, fascino, sensualità, classe, eleganza, o le hai o non le hai, la bellezza più autentica è un mix di tutto ciò, quella che prende i.. Sensi..

10)come hai trascorso la quarantena?

Con mio figlio Andrea, ad Oristano, allenandomi tanto, mattina e sera, sia entro i 200 metri fuori casa, che dentro, in giardino, giocando con Andrea, studiando on line con lui, nn mi sono annoiata per nulla.

11) cosa pensi del covid?

Penso che sia ora di togliere la mascherina, che si sia esagerato, e impensabile vedere le persone da sole in macchina o mentre fanno attività fisica con la mascherina, troppe restrizioni e troppi ammonimenti hanno creato più pure che Prevenzione, non credo vi sarà una seconda ondata, piuttosto mi convinco che gi interessi di fondo per arrivare ad un vaccino e non solo siano diversi….

12)com’ è stato girare un film per un regista Rai?

Entusiasmante, ho fatto il provino e Alfredo Quintero non ha avuto dubbi… Ho recitato con attori, di cast del calibro di Rosy Abate e Squadra Antimafia, a Salerno… La tematica è la mafia, ed io moglie di Don Vito, capo mafioso, ho un ruolo centrale, la bella e affascinante che deve, conquista re il cuore dei boss di vari clan, per avere notizie sui traffici illeciti…

23)cosa pensi dell ‘ invidia?

Niente, proprio non mi appartiene, concentrò le energie, sulle cose positive, non ho tempo per pensare a chi è attratto dalla vita degli altri, Alda Merini la poetessa dei Navigli diceva, non esistono persone cattive, ma infelici…. Mi spiace per loro..

14)programmi per il futuro?

Tanti progetti, riprendere le ospitate in tv, come opinionista, un altra gara di bellezza a Settembre a Salsomaggiore Terme, apparizioni estive in serate… Ed altro… Ma il cinema rimane la più grande passione! Nn a caso, il regista ed attore Julio lope, mi ha chiamata, a far parte del cast, di un nuovo film, con una produzione internazionale, che verrà girato a Settembre, a Palermo, del cast faranno parte attori noti, come Giuseppe Cascella(onore e rispetto), Julio lope(squadra antimafia), Walter Lipa, Gomorra.

15) Con La tua Città Oristano, che rapporto hai?

Meraviglioso, ci vivo da vent’anni anni ed ormai mi reputo Oristanese a tutti gli effetti, è una città stupenda, a misura d’oro uomo, non manca niente, le gente è gentile, affabile, disponibile, mi ha dato tanto, ed io voglio portaerei il nome di questa città in alto…. Perché lo merita e perché la amo…. È solo questione di tempo!!

