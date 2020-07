Iuliana Ierugan è super splendente in Fabiana Gabellini all’esclusivo evento “Con te ripartirò” a Milano

Spread the love











“Con te ripartirò” è questo il nome del primo evento post lockdown svoltosi nel prestigioso Ristorante Don Lisander situato nel cuore di Milano, in un elegante contesto storico. Una serata musicale che ha spaziato dal Liric Pop degli anni ’30 e ’50, del repertorio classico italiano, a famosi brani jazz e blues. All’evento, organizzato dall’Associazione Stravinsky Russkie Motivi, hanno partecipato ospiti di importanza internazionale tra i quali anche la bellissima presentatrice, indossatrice e attrice Iuliana Ierugan che, per la speciale occasione, ha indossato uno straordinario outfit creato da Fabiana Gabellini.

Iuliana ha scelto uno dei look di maggior tendenza dell’Estate 2020, amatissimo dalle icone royal: un’elegante e brillante jumpsuit metal mesh che le ha donato un’allure audace e al tempo stesso raffinato. Fabiana Gabellini, con la sua maestria, riesce sempre a creare capi couture, rigorosamente made in Italy, capaci di enfatizzare la classe e lo stile innato di una donna ed ha reso Iuliana più splendente che mai, grazie alla tuta intera che racchiude tutto ciò che ricerchiamo in un abito: bellezza, coolness e praticità.

