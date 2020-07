scandalo esplode nella prestigiosa università britannica, dopo che gli studenti accusano diversi membri della confraternita in stile americano

Londra (CNN) Una delle università più antiche del mondo è coinvolta nello scandalo dopo che decine di donne hanno accusato di essere state violentate o violentate nel suo campus, con diverse affermazioni che sono state attaccate da membri di una controversa confraternita in stile americano.

L’Università di St Andrews in Scozia ha dichiarato che lavorerà con la polizia per indagare su decine di richieste, fatte in modo anonimo su una

pagina di Instagram

intitolata “St Andrews Survivors”.