Le migliori città del mondo per le donne che viaggiano da sole

Sembra che le ragazze non solo gestiscano il mondo in questi giorni ma stiano anche correndo dappertutto esso, con la tendenza del viaggio da solista femminile che continua a crescere in 2020 . Eliminando i compromessi dei compagni abbandonati , le donne stanno scoprendo non solo nuove città e culture, ma una più profonda senso di sé e benessere dall'esperienza.

Un numero crescente di donne viaggia alle proprie condizioni, alla propria velocità e nella propria e una serie di studi ha rivelato che questa tendenza al viaggio femminile da sola non sta affatto rallentando. L'anno scorso, c'è stato un aumento 131% nelle ricerche per assolo femminile viaggi e società di trasferimento in taxi dall'aeroporto Taxi2Airport.com ha registrato oltre 16, 000 cerca lo stile di viaggio già in 2020.

Con l'interesse massimo, le donne possono iniziare a fare le valigie perché esperti di viaggio su misura Tourlane ha appena annunciato le migliori città per donne che viaggiano da sole in base a una gamma di categorie qualificate. Questi includono la rappresentanza femminile negli affari locali, l'uguaglianza legale e di genere, le percezioni sulla sicurezza delle donne, le opzioni di alloggio e la qualità della comunicazione disponibile, compresi la velocità di Internet e i dati del telefono.

Europa

L'ambito continente sostiene la sua richiesta per un motivo. 26 delle sue città ha fatto la classifica di Tourlane per il viaggio femminile da solista , che era più di qualsiasi altro continente. Il punteggio più alto in assoluto è stato Lubiana, la capitale della Slovenia. Il paese piccolo e sicuro è facile da navigare e ancora più facile da trovare avventura. Dirigiti alla stazione ferroviaria e un biglietto ti porterà alla vicina Vienna , Dubrovnik, Praga e Budapest, che hanno anche fatto la lista.

Show-stoppers like Londra , Parigi e Amsterdam dove è stato dato anche il via libera per le femmine soliste, insieme a l'Irlanda Dublino e la capitale greca Atene. Barcellona è un'altra città vivace da considerare, con 82. 5% di donne che si sentono al sicuro camminando da sole una notte.

Asia

Con leggi così rigorose che puoi essere multato per aver scartato la tua gomma da masticare in modo inappropriato, non è una sorpresa che Singapore è stata considerata una delle città più sicure in Asia. La capitale cosmopolita Kuala Lumpur era anche in cima alla lista con un forte senso di uguaglianza di genere che faceva sentire le donne al sicuro quando viaggiano da sole.

La preferita degli australiani, Bali , l'anno scorso ha visto oltre 5,8 milioni di post sui social media da donne in solitaria, il che non sorprende perché diventa sempre più una destinazione per nomadi digitali, rendendo comuni le connessioni con i compagni di viaggio.

Oceania

L'Australia Harbour City, Sydney si è classificata quinta nella classifica generale, segnando un 9. 16 da 10 per quanto riguarda l'uguaglianza di genere percepita dalle donne. Appena oltre il fossato, Auckland , sebbene circondato da crateri vulcanici e pieno con attività di adrenalina, ha il segno di approvazione per i viaggiatori singoli.

Sud America

Sorprendentemente, c'erano più città sudamericane che nordamericane nell'elenco. Questi includevano Ecuador's Quito , Argentina di Buenos Aires , Cartagena della Colombia , Cile Valparaíso e Perù ' s Cusco, che è anche la città più alta della lista, seduto a 11, 152 piedi sul livello del mare. La gente del posto accoglie i viaggiatori con le braccia aperte e le facce sorridenti, ma è comunque consigliabile che più ci si allontana dalla pista turistica, maggiore è il grado di cautela che eserciti.

Nord America

Potrebbe essere la giungla di cemento, ma New York City è una giungla che puoi navigare senza guida e senza chiunque altro se è quello che vuoi. Negli ultimi anni, sono stati fatti molti sforzi per ripulire la città e ridurre il crimine, rendendolo un luogo ideale per i viaggiatori singoli. È facile spostarsi, collegarsi facilmente, trovare un alloggio e cercare.

San José più piccolo al sole La California ospita la Silicon Valley ed è comprensibilmente un alveare di attività. Attrarre persone da ogni parte, è un melting pot per persone affini e troppo aperto agli estranei.

La città canadese, Vancouver , d'altra parte è un luogo dove i viaggiatori possono rilassarsi e staccare la spina. Famosa per la sua cordialità, non sorprende che questa città sia entrata nella lista delle donne che viaggiano da sole.

