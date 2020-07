festival-alla-luce-di-alice-springs-per-ospitare-la-cena-vip

Parrtjima – A Festival in Light, sta per suscitare tutti i sensi ad Alice Springs questo aprile. L'unico autentico festival della luce aborigena nel suo genere, Parrtjima porterà in vita le storie della più antica cultura vivente australiana attraverso una serie di spettacoli musicali, artistici e luminosi, tra cui un'illuminazione spettacolare a due chilometri di 300 MacDonnell Ranges, un milione di anni fa.

Insieme a schermi luminosi altrettanto impressionanti, è stato appena annunciato che gli ospiti avranno anche l'opportunità di trattare le loro papille gustative in due cene VIP ospitato dal celebre chef Mark Olive di The Outback Cafe serie televisiva, nonché fornitore di bushfood di fama mondiale e proprietario della società di catering Kungkas Can Cook, Rayleen Brown.

Insieme, la coppia ha creato un menu disponibile solo su Parrtjima, che riunisce le loro interpretazioni individuali sul cibo, il patrimonio e le trame della loro cultura. Gli ospiti possono gustare il menu sorseggiando vini premium e divertirsi con spettacoli sia tradizionali che contemporanei.

Come regalo speciale, la coppia ospiterà una masterclass interattiva di bushfood che accompagna gli ospiti attraverso un lezione unica sulla raccolta del bushfood, le sue storie e le canzoni che collegano ogni ingrediente al suo paese e alla sua gente.

“La masterclass e le cene aiuteranno a educare le persone a non solo per i nostri magnifici alimenti a base di cespugli, ma anche per la meravigliosa storia di significato e cultura che è una parte così importante del mix ”, ha spiegato Paul Ah Che. Il festival gratuito si svolgerà attraverso 10 notti, dal 3 al 12 aprile. Le cene VIP si terranno venerdì 3 e sabato 4 aprile. I biglietti hanno un prezzo di $ 250 a persona per la cena e $ 150 a persona per la masterclass.

parrtjimaaustralia.com.au