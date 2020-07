aman-resorts-presenta-il-marchio-spiritual-sister,-janu

Con proprietà nascoste nel mezzo di un 32 – foresta di ettari in Giappone , un antico villaggio restaurato in Cina e che si estende da un polveroso deserto negli Stati Uniti , gli Aman Resorts sono rinomati per la loro estetica minimalista, ispirata all'ambiente unico in cui esistono. Ora, Aman ha annunciato il lancio di un nuovo concetto: Janu, un marchio gemello che “mira a fornire armonia attraverso il dinamico equilibrio degli opposti. Mentre Aman parla del santuario, Janu parla della connessione “, secondo l'annuncio dell'azienda.

Quindi cosa significa esattamente?

“La sovrapposizione tra Aman e suo fratello è reciprocamente vantaggiosa; insieme offrono una soluzione totale per le esigenze e i desideri fluttuanti dei cognoscenti di viaggio globali di oggi “, ha spiegato Vladislav Doronin, Presidente e CEO di Aman. “Con la moderna società frenetica di oggi, che ha visto ridefinire la connessione e la comunicazione umana dal mondo digitale, volevamo creare un nuovo marchio alberghiero con un'anima e con l'obiettivo di rilanciare l'interazione umana.”

Con “Janu” che si traduce in “anima” in sanscrito, è giusto che al centro del concetto di hotel ci sia l'attenzione per la mente e il corpo e l'incontro di entrambi. Il marchio vive nell'etica dell'abbraccio delle dualità che la vita porta – lavoro e gioco, testa e cuore, yin e yang – e la convinzione è che quando si riconoscono e si accettano elementi opposti, è possibile raggiungere un rilassamento totale e un restauro. Janu, quindi, mira a creare un ambiente in cui le anime affini si incontrino, imparino e restaurino.

Tre hotel Janu sono già in costruzione, ognuno progettato per giocare con i concetti di luce e spazio. Mentre le grandi camere offrono il relax privato per cui il gruppo di lusso è noto, gli spazi sociali energici introducono l'attenzione del nuovo concetto sulla riconnessione.

Le opportunità di ristorazione dinamica sperimenteranno concetti come la cottura a bassa temperatura, fermentazioni e cucine teatrali aperte, mentre gli ospiti possono impegnarsi per l'esclusività di una sola notte e esperienze coinvolgenti che nutrono l'anima .

Le lezioni di gruppo attente al tempo e ad alto numero di ottani saranno disponibili per gli ospiti, così come pratiche più attenuate e consapevoli; anche un vasto centro benessere offrirà trattamenti su misura, tra cui strutture idriche e termali all'avanguardia sia per visite individuali che di gruppo.

I tre prossimi hotel Janu in Montenegro, Al Ula in L'Arabia Saudita e Tokyo saranno aperte in 2022.

janu.com