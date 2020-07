Spread the love











Belén Rodriguez è tornata al lavoro alle prese con le registrazioni della nuova edizione di Tù Sì Que Vales e per testimoniare la sua presenza si è immortalata nel backstage con un look supersexy che ha acceso la curiosità dei suoi follower su Instagram: minigonna bianca con gambe in bella vista e decolettè in gran spolvero.

