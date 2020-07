Vincenzo Pompeo Bava: È morta di cancro a soli 57 anni Kelly Preston, attrice e moglie di John Travolta. Sposati dal 1991, erano una delle coppie più belle e longeve di Hollywood

Spread the love











È morta di cancro a soli 57 anni Kelly Preston, attrice e moglie di John Travolta. Sposati dal 1991, erano una delle coppie più belle e longeve di Hollywood, già colpiti duramente nel 2009 quando il primogenito Jett è morto a soli 16 anni a causa un attacco epilettico mentre erano in vacanza alle Bahamas. È stato l’attore a dare la notizia della scomparsa della compagna con cui ha condiviso trent’anni di vita: “Con il cuore pesante vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso la sua battaglia di due anni con il cancro al seno” scrive l’attore su Instagram insieme a una foto della moglie sorridente. “Ha combattuto una coraggiosa lotta con l’amore e il sostegno di tante persone. La mia famiglia e io saremo per sempre grati ai dottori e infermieri che l’hanno aiutata, così come i suoi molti amici e le persone care che sono state al suo fianco. L’amore e la vita di Kelly saranno sempre ricordati. Mi prenderò un po’ di tempo per stare con i miei figli che hanno perso la madre, quindi perdonatemi in anticipo se non ci sentiremo per un po’. Ma sappiate che sentirò il vostro amore nelle settimane e nei mesi a venire. Tutto il mio amore, JT”.

Anche la figlia Ella ha ricordato la madre con un lungo post su Instagram e la stessa foto scelta dal padre: “Non ho mai incontrato nessuno coraggioso, forte, bello e amorevole come te. Chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerti o di essere mai stato in tua presenza, concorderà sul fatto che hai un bagliore e una luce che non smette mai di brillare e che rende immediatamente felice chiunque ti circonda. Grazie per essermi stata sempre vicina. Grazie per il tuo amore. Grazie per il tuo aiuto e grazie per aver reso questo mondo un posto migliore. Hai reso la vita così bella e so che continuerai a farlo sempre. Ti voglio tanto bene mamma”.

Nata il 13 ottobre 1962 a Honolulu, Kelly Preston ha esordito come modella a 16 anni, ha studiato teatro e dopo alcuni ruoli in serie tv, ha debuttato al cinema in Dieci minuti a mezzanotte. È arrivata alla fama per il suo ruolo nella commedia del 1988 I gemelli con Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito, ed è apparsa in decine di film e spettacoli televisivi. Fra gli altri ruoli, ha interpretato l’ex fidanzata del protagonista in Jerry Maguire (1996), accanto a Tom Cruise e Renée Zellweger. Ha lavorato anche insieme al marito, protagonista di Gotti – Il primo pa

