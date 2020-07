La Impec Costruzioni SpA Mare

al 1985 il gruppo IMPEC, forte della presenza della compagine sociale della CONAM Spa Cantiere costruttore di imbarcazioni da diporto, è entrato nel settore del disinquinamento superficiale delle acque marine lacustri e fluvali, progettando, sperimentando e costruendo imbarcazioni speciali per la raccolta dei rifiuti galleggianti, offrendo all’utenza pubblica e privata ogni tipo di servizio nello specifico settore Negli ultimi anni la IMPEC mare ha approfondito studi e progetti per porre rimedio al sempre crescente fenomeno marino delle mucillaggini superficiali che non pochi disagi crea alla balneazione durante i mesi estivi.La IMPEC mare oggi dispone di una flotta di imbarcazioni speciali per la raccolta di rifiuti galleggianti di tipologia varia impiegata per risolvere le problematiche di questo nuovo fenomeno di inquinamento La IMPEC mare è impegnata anche in altri settori di costruzione di battelli per usci speciali. Tra questi si indicano imbarcazioni appositamente progettate per trasporto di persone, al servizio di attività di diving, di attività di supporto portuale, utilità ed altro ancora. E’ possibile proporci anche ogni altro tipo di problematica inerente il settore delle imbarcazioni speciali. Con la nostra esperienza siamo in grado di progettare e realizzare soluzioni utili alle varie esigenze dello specifico mercato Yacht and Sail Servizio di raccolta rifiuti effettuato sul golfo di Napoli durante l’America’s Cup 2012