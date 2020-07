Giancarlo Bergamotta:curva epidemica in Italia: 138 i nuovi casi registrati oggi, contro i 208 di ieri. Complice il forte calo della Lombardia,

Spread the love











ala la curva epidemica in Italia: 138 i nuovi casi registrati oggi, contro i 208 di ieri. Complice il forte calo della Lombardia, 53 positivi contro i 111 di 24 ore fa, a fronte però di meno tamponi. Il totale degli italiani colpiti dal Covid sale così a 241.956. Forte rialzo invece del numero dei decessi, 30 oggi contro gli 8 di ieri (e i 7 di domenica). Si sono registrate vittime in Lombardia (13), Veneto (10), Piemonte (3), Toscana (2), Emilia Romagna e Puglia (1 ciascuna). Il totale sale a 34.899. Aumentano i guariti, 574 in un giorno (ieri erano appena 133), che salgono a 192.815. Per effetto di questi dati, tornano a scendere dopo due giorni di aumento i malati attivi: 467 in meno rispetto a ieri, per un totale di 14.242. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Riparte anche il calo dei ricoveri, dopo i piccoli aumenti delle ultime 24 ore: 6 posti occupati in meno in regime ordinario (940 in tutto), e 2 in terapia intensiva (70). Mentre 13.232 sono i pazienti in isolamento domiciliare. Infine, salgono i tamponi a livello nazionale (con l’eccezione, come detto, della Lombardia): sono 43.219 contro i 22.166 di ieri

Lazio

“Oggi nel Lazio registriamo un dato di 5 casi e zero decessi”. Lo rende noto l’assessore alla Sanità regionale, Alessio D’Amato, precisando però che vi sono 36 casi positivi al tampone che sono stati rilevati all’aeroporto di Fiumicino e che sono riferiti al volo atterrato ieri da Dacca (Bangladesh). Questi casi, aggiunge l’assessore, “sono stati in gran parte trasferiti al Covid Center di Casal Palocco, spoke dello Spallanzani”.

“Dei nuovi cinque casi, tre sono di importazione, due sono registrati nella città di Roma e uno a Latina”, aggiunge D’Amato spiegando che “i casi correlabili ai voli provenienti da Dacca sono stati finora complessivamente 77.

