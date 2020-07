Vincenzo Pompeo Bava principio furono le copie in argento di collier preziosi poi arrivarono i diamanti da sogno

Spread the love











n principio furono le copie in argento di collier preziosi poi arrivarono i diamanti da sogno tagliati dai suoi gioiellieri preferiti Cartier e Van Cleef and Arpels. La favola monegasca di Grace Kelly, giunta nel principato come star di Hollywood e diventata principessa dopo le nozze con Ranieri di Monaco si racconta anche tramite i suoi gioielli preferiti. Molti dei quali ricevuti in dono dal marito, come i due anelli di fidanzamento – entrambi Cartier – e la tiara del cuore della quale nessuno conosce la provenienza.

Nel 1955 sul set di Caccia al ladro, diretto da Alfred Hitchcok, l’attrice recita il ruolo di una ricca ereditiera al fianco di Cary Grant che, ladro di gioielli, si occupa di rubare i suoi collier. Sfortunamente solo semplici copie in argento e strass di collane in diamanti.

E i gioelli definiscono anche il personaggio di Lisa Freemont, la sofisticata ragazza dell’alta società fidanzata con James Stewart ne La finestra di fronte. In particolare il bracciale in perle con charms, vero oggetto di culto – sebbene non autentico – delle amanti dei preziosi e delle perle.

Gli anni della bigiotteria sul set finiscono definitivamente nel 1956 quando Ranieri di Monaco regala a Grace Kelly non uno ma ben due anelli di fidanzamento, entrambi disegnati da Cartier. Il primo è una fascia in stile eternity con diamanti e rubini alternati a evocare i colori bianco e rosso della bandiera monegasca.

Elegante, simbolico ma non favoloso come solo un diamante potrebbe essere. E così qualche mese dopo al dito dell’attrice spunta un solitario da 10 con taglio smeraldo.

Non solo anelli però, come regali di fidanzamento Ranieri di Monaco offre alla futura sposa anche un collier in diamanti a tre fili sempre firmato Cartier per un totale di 58 carati.

Insieme al collier Cartier la principessa di Monaco riceve anche la prima tiara della sua carriera royal, la tiara Bains de Mer, destinata a entrare nella storia del genere per il disegno e i colori. Sempre in diamanti e rubini, come da toni monegaschi, la piccola corona indossata per la prima volta all’Opera di Monte Carlo nel gala che precedette le nozze è sormontata da tre nuclei che possono diventare pendenti o spille.

Dopo i regali di fidanzamento furono numerosi anche quelli per le nozze e tra questi si ricorda in particolare una parure in perle e diamanti disegnata da Van Cleef and Arpels e composta da una collana (nella foto), un bracciale, un paio di orecchini e un anello.

Tanti preziosi, soprattutto in perle e diamanti, anche se tra i gioielli preferiti della principessa di Monaco appare spesso nelle foto d’epoca quella che è nota come la tiara misteriosa. Realizzata con 256 diamanti con taglio moderno e 42 diamanti con taglio baguette, la provenienza della corona e il nome del gioielliere che l’ha disegnata non sono mai stati resi noti.

Ma la vera passione della principessa furono sempre diamanti e perle, ecco alcune delle creazioni più originali sfoggiate negli anni.

