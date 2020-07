Spread the love











E’ partito alla grande “Il Caffè di Raiuno”, condotto dalla brillante coppia Roberta Ammendola e Pino Strabioli, hanno superato il primo appuntamento in modo eccellente, dando prova di essere non solo sorridenti e attenti, ma di essere competenti e rispettosi delle idee degli altri. Insomma Rai 1 ha decisamente fatto centro, la coppia ha dimostrato in questo primo appuntamento, quello che dovrebbero fare tutti i bravi conduttori, non hanno pensato a se stessi, ma al pubblico.

Un pubblico italiano che oggi più che mai ha bisogno di ripartire e ritrovarsi, nella semplicità e nella competenza non sempre scontata.

Il programma tratterà il mondo della cultura a 360°: teatro, musica, cinema, spettacoli, eventi e iniziative di grandi e piccole realtà. Tutte le storie parleranno di un’Italia che, nonostante le grandi difficoltà, prova a ripartire puntando proprio sulla cultura e sulla sua bellezza.

Ad unire questa straordinaria coppia, oltre alla classe e alla gentilezza, la passione per il teatro. Pino Strabioli è regista teatrale, attore e conduttore televisivo, Roberta Ammendola conduttrice e giornalista di settore. Il Caffè di Raiuno” darà ai telespettatori un buongiorno tutto nuovo, sia per la collocazione in palinsesto che per la durata e i contenuti.

Da oggi 4 Luglio e per le successive tre puntate, l’appuntamento con i due conduttori sarà di un’ora, dalle 8.30 alle 9.30. Da fine luglio lo spazio raddoppierà la sua durata, con una prima parte dalle 7.00 alle 8.00 per riprendere, dopo il telegiornale, dalle 8.30 alle 9.30, fino al 4 settembre.

Numerosi gli ospiti in studio e i collegamenti dall’esterno. Ci saranno i protagonisti di “ieri e oggi”, grazie alla preziosa collaborazione con le teche Rai. Si parlerà dei festival in programma, dei concerti e degli spettacoli in partenza, dei teatri che si sono riorganizzati con coraggio e dei grandi artisti che ritornano nelle grandi piazze.

Spazio anche ai libri e all’arte, in sintesi, tutto perfetto per “Il Caffè di Raiuno”, pronto a regalarci tante sorprese e sorrisi.

Foto Assunta Servello per Rai

