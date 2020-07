Spread the love











“Un progetto ambizioso guidato dalla nuova struttura dirigenziale e dalla virtuosa collaborazione con il Chievo Verona, di cui la squadra di Mozzecane rappresenta sempre più il settore femminile. La nuova stagione 2020/2021 si apre con tantissime novità per la società femminile con sede a Mozzecane”.

Si apre così il comunicato con cui viene reso noto che, dopo la positiva esperienza della scorsa stagione, si rafforza ulteriormente la collaborazione tra il club verone e la Fortitudo Mozzecane, che si congeda dal calcio dopo un’avventura ventennale lasciando ufficialmente il posto al ChievoVerona Women FM.

Dalla prossima stagione un unico simbolo rappresenterà ragazze e ragazzi, che saranno però “divisi” a livello d campi: il Bottagisio Sport Center ospiterà la prima squadra della compagine rosa, mentre il settore giovanile continuerà a scendere in campo a Mozzecane, che resterà il bacino d’utenza prescelto da cui attingere e per far crescere nuove piccole campionesse.

Novità in vista anche sul fronte societario, che allarga la sua struttura a 12 soci, di cui 5 saranno membri del CdA. Come da comunicato, “i nuovi ingressi nel club di Bruno Spozio e Corrado Giacomazzi completeranno il team della scorsa stagione, formato da Alice Bianchini, Deila e Giuseppe Boni, Massimiliano Rossi, Alberto Facincani, Francesco De Giorgio, Salvatore Mele, Mario Marcomini, Gianluca Sgreva e Loris Lubiato.

Un’importante novità è sicuramente l’avvicendamento alla Presidenza. Giuseppe Boni, fondatore e figura storica della Fortitudo Mozzecane, passa il testimone ad Alice Bianchini”.

