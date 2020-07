CLOSER il messaggio musicale di  STEMIN

Spread the love











Il nuovo singolo tra Soul, Pop &RnB

Un punto di rottura, l’evasione dal passato, la sperimentazione di un nuovo genere musicale, questa è l’essenza di Closer il nuovo singolo di STEMIN, musicista ed artista internazionale.

Un singolo pre-release, abbinato ad un videoclip, integralmente girato nei Paesi Bassi, che anticipa l’uscita del nuovo album #TellYourHeart, previsto per il 31 agosto prossimo.

Il singolo, disponibile su tutte le piattaforme musicali dal 18 giugno, descrive la storia di un incontro, con qualcosa di nuovo, in un mix di sonorità soul, pop e RnB contemporaneo, in un apparente jazz-incontra-RnB, mettendo chiaramente in evidenza le influenze musicali dell’artista in questo campo, tra cui Anderson Paak e Kanye West.

Questo singolo rappresenta per Stemin l’inizio di una sua nuova vita, di una nuova consapevolezza, sia dal punto di vista personale che professionale.

Non solo un singolo e un video, ma un messaggio planetario a non rimanere intrappolati nei clichè che la vita ci propone, ad avere sempre una via di uscita per esprimere se stessi ed essere veramente chi si vuole essere, senza stereotipi da imitare e costrizioni, fuori dal “sistema” che la società ci vorrebbe imporre.

In Closer, Stemin da libero sfogo alle sue indubbie doti canore, oltre che di compositore e pianista, provenendo da un background di musica classica, jazz e soul, oltre a essere cresciuto in stretto contatto con il gospel e la black music.

STEMIN cerca sempre di combinare diversi stili, ricercando un’espressione personale per utilizzare tutti i colori della propria voce, perché, come lui stesso dichiara: “La voce è un vero e proprio strumento, capace di esprimere sentimenti profondi che forse nessun altro strumento può fare. La voce è strettamente connessa all’anima e ne diviene la sua espressione udibile; trasforma l’invisibile in visibile, crea nuovi suoni e colori, trasforma emozioni in musica. La voce è uno strumento da esplorare, soggetto a costante evoluzione ed espansione; un’espansione che supera i nostri confini immaginativi e tracciabili.”

Un artista a tuttotondo, formatosi artisticamente tra Italia, Germania, Svizzera e Paesi Bassi, cha fa della sua educazione multiculturale e del parlare cinque lingue il suo grande punto di forza, ma che in cuor suo rimane sempre e comunque italiano.

Sono legati all’Italia, infatti, i suoi ricordi felici e l’inizio della sua carriera artistica.

Closer è anche un videoclip dove sono i sentimenti e gli stati d’animo a parlare mescolando euforia, paura, timidezza e sensualità. Un video di grande impatto visivo, curato nei minimi dettagli, dallo storytelling, alla location, agli outfit stilosi, dove nulla è lasciato al caso, coinvolgente, la cui uscita, purtroppo è stata bloccata dal lockdown, girato completamente in Olanda, dove Stemin attualmente risiede.

Il suo primo album autoprodotto dal titolo “Love Through My Eyes” (2017) riflette il suo percorso nella musica jazz e mostra il suo talento innato per la composizione. Dal 2015 è costantemente in tournée in Italia, in Europa e in Asia. Da sempre impegnato con il song-writing, al momento è alle prese con la promozione del suo secondo album di debutto, in uscita il 31 agosto 2020, dal titolo #tellyourheart, dal sound RnB contemporaneo con influenze pop e soul sia nello stile compositivo che nella produzione, e verrà anticipato dall’uscita di tre singoli. L’album è stato registrato nei Paesi Bassi e prodotto e diretto dal noto produttore australiano di musica elettronica Nick Thayer.

STEMIN spera fortemente che “#tellyourheart” diventi il primo di una serie di messaggi musicali internazionali.

Il singolo è stato presentato in anteprima radiofonica il 15 giugno scorso in UK e in Canada, e dal 16 in Belgio, Germania, Paesi Bassi ed in tutto il resto dell’Europa.

Il video di Closer è disponibile su YouTube:

https://m.youtube.com/watch?v=bhlbvq3rMgQ

Share this: Twitter

Facebook