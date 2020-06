LEROSE Lorenzo: Il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Roma, ha individuato sul fondale marino al largo del’isola di Ventotene (Latina)

Spread the love











LEROSE Lorenzo: Il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Roma, unitamente al personale del Nucleo Carabinieri Subacquei di Roma, ha individuato sul fondale marino al largo del’isola di Ventotene (Latina) reperti di elevato interesse storico-archeologico, a seguito di una segnalazione effettuata da un esperto subacqueo del posto circa la possibile presenza di evidenze archeologiche su quel fondale marino.

I militari, coordinati da funzionari archeologi della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone Latina e Rieti, diretta dal Soprintendente Paola Refice, hanno individuato i reperti ad una profondità di circa 40 metri.

Il più antico dei reperti è un’ancora in pietra di forma ovale proveniente da una nave risalente al periodo compreso tra il VI e il IV sec. a.C.. Più recente un ceppo di ancora in piombo e una contromarra in piombo, già facenti parte della medesima ancora in legno non conservatasi, verosimilmente appartenente ad una nave romana risalente al periodo compreso tra il III sec. a.C. ed il I-II sec. d.C..

Risalgono invece all’epoca della Roma imperiale un ceppo di ancora in piombo interessato da processi di ossidazione e corrosione, saldato ad un’ancora di «tipo ammiragliato» in ferro con barra mobile ed un’ancora di minori dimensioni, tutte verosimilmente appartenenti al medesimo relitto di nave romana di epoca imperiale (I-II sec. d.C.).

Provengono poi da relitti moderni un’ancora di «tipo ammiragliato» in ferro e un’ancora di «tipo rampino» . La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone Latina e Rieti, attraverso il suo Servizio di tutela subacquea, ha stabilito di valorizzare il contesto archeologico in situ, secondo le recenti indicazioni Unesco in merito al patrimonio culturale subacqueo.

