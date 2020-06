Roberto Freschet : Tre orsi bruni europei sequestrati a un circense in Lituania che li sfruttava e li custodiva in spazi fatiscenti

Spread the love











(ANSA) – PESCASSEROLI, 27 GIU – Tre orsi bruni europei sequestrati a un circense in Lituania che li sfruttava e li custodiva in spazi fatiscenti, saranno ospitati nel centro visite del Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise (Pnalm) a Pescasseroli. Sono un maschio di 10-15 anni e due femmine, una di quasi 30 anni, l’altra di oltre 10. Durante un’operazione di trasferimento di un altro orso illegalmente detenuto i veterinari dell’associazione genovese “Salviamo gli Orsi della Luna” scoprì gli animali in pessime condizioni; si mise quindi in moto la macchina internazionale alla quale si sono uniti, oltre al Pnalm, il ministero dell’Ambiente lituano, l’organizzazione lituana “Gyvunu Teisiu Apsaugos Organizacija”, la ligure Fondazione italiana Capellino, che ha contribuito con le spese di trasporto, e la commissione scientifica Cites. Il direttore del Pnalm Luciano Sammarone sottolinea che i tre orsi bruni europei in nessun modo entreranno in contatto con la popolazione di orso bruno marsicano: saranno sterilizzati e custoditi in un’area dedicata. (ANSA).

