Davide Buccheri: La svalutazione arriva per la «durevole perdita di valore della partecipazione» dopo l’aumento di capitale da 700 milioni di Carige

Davide buccheri: Come riportato sul sole 24 ore Un nuovo capitolo si aggiunge alla vicenda di Carige: Malacalza Investimenti svaluta, per un valore di 379,2 milioni di euro, la sua partecipazione nella banca. Ma la società conta di recuperare oltre 486 milioni con la causa di risarcimento intentata nei confronti di Carige.

La svalutazione, si legge nel bilancio dell’azienda al 31 dicembre 2019 (che chiude a -382,9 milioni), arriva per la «durevole perdita di valore della partecipazione» che «è conseguenza della natura riservata», con «esclusione del diritto d’opzione», dell’aumento di capitale da 700 milioni, deliberato a settembre 2019 da Carige.

Aumento cui l’allora azionista di riferimento non ha partecipato, perché talmente «iperdiulitivo», si legge nel testo, «da far venir meno tutti i diritti e le prerogative che hanno caratterizzato l’investimento partecipativo dal 2015 e successivamente incrementato fino al 2018». In seguito all’operazione, infatti, la partecipazione di Malacalza nell’istituto di credito genovese, «che era stata acquisita a scopo durevole e duraturo», è crollata dal 27,5% al 2,016%.

La svalutazione della partecipazione arriva a cinque anni dall’ingresso della famiglia ligure in Carige (marzo 2015) e segna l’ennesima cesura, questa volta nettissima, tra l’ex primo azionista e la successiva gestione commissariale della banca, avviata dalla Bce a gennaio 2019.

L’organismo di vigilanza era intervenuto dopo che il cda dell’istituto aveva proposto, a dicembre 2018, un aumento di capitale da 400 milioni che non è passato per l’astensione di Malacalza.

