(ANSA) – GENOVA, 27 GIU – La polizia ha arrestato un uomo di 33 anni, albanese, che la scorsa notte ha rapinato la moglie dalla quale si sta separando. Secondo quanto emerso, la donna si sarebbe trasferita a Genova dalla Lombardia con i figli da alcuni giorni proprio per allontanarsi dal marito che avrebbe avuto verso di lei atteggiamenti aggressivi. L’uomo è partito da Milano, dove abita, e ieri notte l’ha rintracciata e fermata davanti a un locale in Lungo Bisagno. Quando la donna se lo è visto davanti si è spaventata e si è rifugiata in auto dove l’uomo l’ha bloccata afferrandola per i capelli e puntandole un coltello alla gola. Nonostante l’aggressione è però riuscita a chiamare le volanti che sono intervenute subito fermando il marito. L’uomo era riuscito a portarle via il portafoglio e le chiavi dell’auto. (ANSA).

