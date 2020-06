Vacanze sicure al mare in Abruzzo: a Pineto ripartono gli hotel sul mare

Spread the love











Ripartono le vacanze a Pineto: un mare di natura per l’estate in Abruzzo

A Pineto, sulle rive dell’Adriatico centrale, sabato 6 giugno ha riaperto ufficialmente l’Hotel Saint Tropez, storico albergo family friendly in Abruzzo. Tra i primi a riaprire le porte agli ospiti dopo il lockdown, l’hotel figura tra i “Recognition of Excellence” del portale HotelsCombined.com e vanta un punteggio di 9,2 sul portale Booking.com. Una ripartenza all’insegna della sicurezza, dopo aver adottato tutte le misure di igiene necessarie per garantire la salute di ospiti e personale. Per continuare a garantire esperienze uniche è stato infatti attivato il protocollo “Accoglienza sicura”: una serie di misure anti covid come l’attivazione del virtual concierge con check-in e check-out online, modalità di sanificazione avanzate e condizioni di cancellazione flessibili per andare incontro alle esigenze delle famiglie.

Una ripartenza lenta, ma con numeri che via via stanno crescendo. “In principio le richieste degli ospiti riguardavano soggiorni brevi, con domande attente sulle misure adottate – dichiara Yori Voorhout, responsabile dell’accoglienza – adesso però sembra esserci più fiducia. Prenotazioni esclusivamente dall’Italia, ma cominciano ad arrivare anche richieste dall’estero e crediamo di poter tornare già da fine luglio alle presenze del passato”.

Pineto vanta una posizione esclusiva sulle rive dell’Adriatico, lontana dal concetto di frenesia di molte località balneari, ma con una gestione attenta del verde che punta molto sui suoi ampi spazi outdoor per proporsi come destinazione ideale per l’estate 2020. Una location adatta alle famiglie ed agli amanti della natura: fondali bassi, sabbia, acqua limpida ed una bellissima pineta costiera che fa da cornice all’area marina protetta Torre del Cerrano.

Attività all’aria aperta, naturalmente vista mare. Escursioni in e-bike che dalla ciclabile che costeggia la spiaggia risalgono lungo le colline, visite guidate al Museo del Mare, jogging in pineta, arrampicate sugli alberi del Cerrano Park Adventure, ma anche snorkeling nel cuore del parco marino. Impossibile tornare a casa senza aver prima assistito alla meraviglia del sole che sorge sul mare, uno spettacolo unico ed emozionante. Nella top ten delle cose da fare in vacanza non bisogna mai dimenticare una cena tipica abruzzese, possibilmente a base di arrosticini.

Sul portale www.pinetovacanze.com si possono consultare le tariffe, le offerte last minute e richiedere informazioni per una vacanza in questo angolo di paradiso. Sole, verde e tanto mare, ma con la giusta attenzione al rapporto qualità/prezzo.