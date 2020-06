Bertucci Walter: Autoaccessori Sud Bertucci 50 anni di storia e di professionalità

Spread the love











La società Autoaccessori Sud Bertucci nasce nei primi anni ’70 come ditta individuale , fondata da Renato Bertucci e dalla moglie Sara. L’azienda inizia la sua attività con una sede di 100 mq, con la distribuzione locale di accessori per auto ed in particolar modo di fodere per auto.

Nasce così una grande passione per il mondo dell’auto che porterà negli anni ’90 a coinvolgere i figli Giuseppe e Walter che con il loro prezioso contributo ampliano e modernizzano l’attività della società.

Da allora la società ha saputo affermarsi in tutta Italia per la serietà e la competenza, mantenendosi sempre all’avanguardia con la ricerca di aziende leader con le quali la collaborazione è stata fruttuosa e di stima, usufruendo dell’esperienza acquisita nel settore.

Perchè scegliere Autoaccessori Sud Bertucci?

L’amore e la passione che l’azienda nutre nei confronti del proprio lavoro e dei sui clienti sicuramente la contraddistingue fra tante.

Ma i veri punti di forza di Autoaccessori Sud Bertucci sono i seguenti: Oltre 40 anni di esperienza nel settore una rete vendita dislocata su tutto il territorio italiano in maniera capillare e omogeneo un sistema di gestione dei servizi ordini e per la gestione amministrativa l’immagine grafica dei propri prodotti viene sviluppata con un packaging accattivante che cattura sempre l’interesse del consumatore la modernità delle scelte dei nuovi prodotti e accessori di tuning auto, sempre in sintonia con le innovazioni e le tendenze del mercato con lo sviluppo ed il lancio di prodotti “trendy”

il servizio commerciale e di promozione a disposizione in ogni zona d’Italia il grande e preparatissimo ufficio tecnico sempre a disposizione dei clienti oltre 40 anni di esperienza nel settore 40 anni di storia sono l’esempio tangibile di una azienda che è riuscita ad adeguarsi nel tempo alle varie esigenze del mercato, spesso precorrendo i gusti e le mode del momento.

Affidabilità e serietà sono la filosofia aziendale che rispecchia da sempre la personalità del fondatore Renato Bertucci e che prosegue nella tradizione familiare con l’apporto dei figli. Tutto questo si evidenzia e si concretizza in una continua ricerca di sviluppo attraverso un continuo adeguamento delle strutture aziendali con cospicui investimenti che permettono ad Autoaccessori Sud Bertucci di essere sempre più pronta a dare risposte adeguate ad un mercato in continua evoluzione. Autoaccessori Sud Bertucci è il partner ideale per un successo sicuro.