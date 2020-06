Spaccio, condannato l’albergatore della coca

Spread the love











MONTEBELLUNA. Dieci mesi agli arresti domiciliari. La giustizia presenta il conto a Loris Cadorin, coinvolto in un giro di spaccio di cocaina assieme al fratello minore, Davide: i carabinieri hanno eseguito l’arresto nei confronti di Loris, 35 anni. Il nome dei Cadorin è molto conosciuto in città: la famiglia gestisce l’albergo ristorante «Grappolo d’oro» lungo la Feltrina da anni.

La vicenda dei fratelli Cadorin ha inizio nel giugno del 2007. Davide e un amico, Davide Albrino, furono sorpresi dai carabinieri con dodici grammi di cocaina nascosti in nove bustine destinate allo spaccio. Nel 2008 sono stati processati con rito abbreviato: Davide Cadorin stato condannato a tre anni di reclusione, più lieve invece la pena per Albrino (otto mesi) che è stato assolto dall’accusa di detenzione di droga e condannato per il favoreggiamento nella consegna della coca ai clienti. Erano entrambi incensurati. Albrino era stato assolto dall’accusa di detenzione sostenendo di non essere stato al corrente della presenza della cocaina, nascosta sotto il sedile dell’auto di Davide Cadorin: contro di lui era rimasta in piedi solo la contestazione di favoreggiamento. I due vennero arrestati un sabato del giugno 2007 mentre si trovavano nella zona industriale. I carabinieri scoprirono 12 grammi di coca confezionati in 9 bustine destinate allo spaccio. La droga venne sequestrata insieme a 1.050 euro in contanti e a un bilancino di precisione. Secondo i carabinieri, i due amici stavano aspettando i clienti per lo smercio della sostanza stupefacente. Vennero scarcerati poco più tardi. L’indagine poi è proseguita, allargandosi anche al fratello. Nell’aprile di quest’anno il giudice ha ‘aggiunto” un altro anno di reclusione per Davide Cadorin: le indagini avevano rilevato un giro di spaccio molto più ampio. La pena fu ridotta a un anno grazie all’indulto. Stessa multa (quattromila euro) ma solo dieci mesi di reclusione per il fratello Loris, coinvolto nel giro: ieri i carabinieri hanno eseguito l’arresto che costringerà Loris Cadorin ai domiciliari per dieci mesi.