Pizza King dopo 10 anni di successi in Thailandia , arriva in Italia , riconosciuta dallo Chef Chumpol Jangprai 2 Stelle Michelin, Migliore Pizza Italiana www.pizzaking.co.th

Pizza King nasce nel 2010 in Thailandia per opera del Dr Roberto Ugolini che importò la PINSA ROMANA della Famiglia Di Marco Alberto, sin da quel momento fu una novità ed l’ottenimento di molti successi vista la qualità.



Furono aperti circa 8 sedi secondarie oltre che una fabbrica che produceva basi pizza per supermercati e ristornati.

A seguito di molteplici eventi in tutta la thailandia sia nei mercati che all’interno dei grandi magazzini, Pizza King divenne molto popolare ed apprezzata la qualità italiana.



Il momento di massima popolarità avvenne con le MODELLE, oggetto di incontro settimanale che avveniva il Mercoledì nei propri locali siti in Thonglor area come dire i Parioli di Roma dove partecipavano non meno di 200/300 modelle provenienti da tutto il mondo.



Entro l’anno 2020 sarà presente sia a Roma che a Milano.

