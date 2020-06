TARTUFLANGHE Il nome e il territorio per una “AZIENDA FAMIGLIARE DAL 1975” ad ALBA.

Spread the love











Il nome Tartuflanghe è testimonianza del legame con il nostro straordinario territorio e unisce le parole Tartufo e Langhe.



Domenica Bertolusso e Beppe Montanaro, fondatori dell’azienda, hanno iniziato la loro attività nel mondo del tartufo nel 1968, commercializzando il tartufo fresco del Piemonte.Ristorante da Beppe

In quegli anni il loro ristorante “Da Beppe”, situato nel cuore della città di Alba, era segnalato dalla guida Michelin quale punto di riferimento per gli amanti della cucina a base di funghi e tartufi.

Tartuflanghe nacque nel 1980 per mettere a frutto l’estro e l’esperienza culinaria di Beppe, maturata attraverso un percorso formativo di grande prestigio: Chef Saucier sulle navi da crociera negli anni 1958-1966, istruttore di scuola alberghiera, cuoco nei più affermati ristoranti di cucina tipica piemontese e poi proprietario del rinomato ristorante. Il nome “Tartuflanghe” è frutto di un’intuizione di Domenica che, nella cucina del ristorante, unì la parola tartufo con il nome delle Langhe, territorio celebre per la qualità di questo prezioso fungo.

Le prime specialità al tartufo furono create per dare la possibilità agli appassionati della buona cucina di gustare il tartufo anche fuori stagione. Fu proprio da questa intuizione che nel 1990 nei laboratori artigianali di Tartuflanghe fu creata la prima pasta al tartufo prodotta al mondo (premiata nel 1992 al Fancy Food Summer Show di New York quale miglior nuovo prodotto dell’anno), la “Tartufissima”, che letteralmente vuole indicare la forma superlativa del tartufo. Dopo i tagliolini al tartufo seguirono i risotti pronti, la polenta e la fonduta con tartufo. Le più autentiche ricette della tradizione piemontese preparate da Beppe hanno permesso all’azienda di affermarsi sin dall’inizio nel mercato specializzato dei prodotti di alta gastronomia.



Nel 2005 fu inaugurato il laboratorio dolciario – completamente rinnovato ed ingrandito nel 2011 – per la produzione dei Tartufi Dolci d’Alba, celebri praline al cioccolato e nocciola Piemonte IGP, che hanno permesso all’azienda di affermarsi anche nel mercato dolciario di qualità. Ogni anno l’azienda produce più di 40 milioni di praline a marchio Tartuflanghe e per molti altri marchi privati.

In questi ultimi anni Stefania e Paolo hanno affiancato i genitori nella conduzione dell’azienda ed hanno fatto loro il patrimonio di esperienze maturato da Domenica e Beppe, portando avanti con entusiasmo e nuove idee la prestigiosa tradizione di famiglia.

L’azienda si fregia da anni del titolo “Eccellenza Artigiana”, rilasciato dalla Regione Piemonte quale riconoscimento della sua trentennale esperienza nel mondo dell’artigianato gastronomico di qualità.



I nostri valori si fondano sulle qualità dei nostri prodotti e sul nostro savoir faire:

Genuinità, Autenticità, Artigianalità, Innovazione, Sostenibilità Ambientale.

AZIENDA FAMIGLIARE DAL 1975

La storia di Tartuflanghe è la storia della famiglia Montanaro, che da oltre 40 anni prepara le migliori ricette al tartufo della tradizione piemontese e italiana. Tartuflanghe è oggi punto di riferimento nel mercato dell’alta gastronomia, sia per gli appassionati gourmet che per i migliori Chefs di tutto il mondo..

LA RICERCA E L’INNOVAZIONE

Artigianalità e Innovazione contraddistinguono oggi l’azienda, unite ad una ricerca continua delle migliori materie prime. Negli ultimi anni abbiamo creato i prodotti al tartufo più innovativi, vincitori di molti Premi Internazionali, nuove tecniche per la conservazione del tartufo e nuovi trend gastronomici.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Coerentemente con la nostra strategia aziendale, sosteniamo l’ambiente ed il nostro territorio.

L’impianto fotovoltaico sul nostro stabilimento garantisce una copertura dei fabbisogni con energia pulita, mentre negli ultimi anni abbiamo fissato l’obiettivo di utilizzare solo fonti da energie rinnovabili.

Oggi le nuove frontiere della nostra ricerca escono fuori dalle mura aziendali, con attività quali mappatura e analisi delle nostre tartufaie, pulizia dei boschi e protezione dell’ecosistema.Certificazioni

A sottolineare l’estrema attenzione alla qualità e sicurezza dei propriprodottidal2014l’aziendaècertificataBRCFOOD- Standard Globale per la Sicurezza Alimentare e IFS FOOD – Sistema di Gestione della Qualità e Sicurezza Alimentare.

IL TARTUFO A 360° CON TARTUFLANGHE