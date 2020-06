ORI DI LANGA – TARTUFO D’ESTATE A FETTINE www.oridilanga.it

Spread the love











Dalla passione per i prodotti del territorio delle Langhe nasce la linea Ori di Langa. Questa terra ricca di storia e di cultura riconosciuta Patrimonio Mondiale dall’UNESCO rappresenta un incontro di carattere nel cuore di un grande patrimonio culinario tra passato e futuro. Ori di Langa è una selezione di prodotti concepita per condividere l’amore per il buon cibo e le eccellenze di questa terra e per permettere di assaporare le migliori specialità e i prodotti più pregiati. Unicità, originalità e individualità: tutte queste sono le qualità espresse dai prodotti Ori di Langa. Una filosofia che parte dalla ricerca dei migliori ingredienti e dalla combinazione delle migliori materie prime per ottenere una inconfondibile personalità. Lasciarsi tentare dall’incontro di creatività e ispirazione in cucina per creare deliziose pietanze. Esaltare ogni cibo seguendo percorsi mai provati prima. Ori di Langa ha creato una linea di prodotti che esaltano al meglio le materie prime della terra di Cuneo. Condimenti, tartufi, paste artigianali, risotti e dolci praline sapranno sorprendere i vostri palati.