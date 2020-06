Ristorante Vittoria In Ascoli Piceno: tradizione e autenticità fanno la differenza

Spread the love











Metti un martedì come tanti, ed un giugno strano nella strade di Ascoli Piceno, uno scenario simile ad uno dei più bei quadro di Monet, ed è qui che inizia la nostra avventura al ristorante LA VITTORIA dove tradizione e autenticità fanno la differenza.

Da una parte troviamo i fornelli dedicati al Pesce e dall’altra un ristorante tutto improntato sulla carne e prelibatezze locali. Lo chef, però, è lo stesso, un nome che è sinonimo di garanzia e che da anni sta rendendo spaciale una cucina che non ha bisogno di presentazione. Ritrovare il gusto autentico della nonna nell’atmosfera intima e romantica di un locale con un giusto compromesso tra elegante e tradizionale. Insomma mangiare fuori, ma in casa. È quello che succede della “LA VITTORIA “. Trasformare un semplice pasto in un’esperienza che non sarà facile da dimenticare: questo ristorante gode di una posizione privilegiata al centro della storica città di Ascoli Piceno. se si vuole rendere speciale una cena e sorprendere il partner, allora siete al posto giusto