Lorenzo Lerose: Anche il motociclismo sportivo prova a ripartire dopo lo stop forzato causato dalla pandemia di Covid-19.

Anche il motociclismo sportivo prova a ripartire dopo lo stop forzato causato dalla pandemia di Covid-19. Tra le competizioni amatoriali più attese dai centauri spicca il “Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance”, il monomarca della casa dell’Aquila dedicato ai team formati da due piloti in sella alle inossidabili “vussette”.

Le poliedriche Moto Guzzi V7 torneranno a sfrecciare in pista il prossimo 18 luglio a Vallelunga, alle porte di Roma, dove si svolgerà il primo dei tre intensi weekend che ospitano le cinque spettacolari gare “miniendurance” in programma.

Ovviamente tutte le tappe della competizione si svolgeranno nella totale osservanza delle norme anti-contagio relative al Covid-19, grazie agli sforzi compiuti dalla Federmoto e da MotoGuzzi, che hanno come priorità la salute di tutti gli appassionati.

L’amicizia, la passione e il divertimento sono gli ingredienti che hanno decretato il successo della competizione, grazie anche alla formula semplice nonché coinvolgente e a una moto facile da guidare in pista.

Altra affascinante caratteristica della kermesse è il richiamo alle leggendarie corse endurance del passato, con la scenografica partenza delle gare in pieno stile “Le Mans”, con le moto allineate su un lato del circuito e i piloti che allo start attraversano di corsa la pista per salire in sella e partire a tutto gas.

E tra gli agguerriti centauri pronti a sfidarsi nel monomarca c’è anche Dj Ringo, uno dei tanti partecipanti della prima edizione, che non vede l’ora di tornare a vivere la calda atmosfera della corsa.

“Finalmente possiamo tornare in pista con le nostre V7 – ha sottolineato Dj Ringo – Nel 2019 abbiamo vissuto weekend bellissimi, con gare vere ma alla portata di tutti, dal neofita fino al pilota più esperto, e un paddock pieno di amici.

Una bella sorpresa anche per me, che ho stretto amicizia con tantissimi appassionati. Non vedo l’ora di tornare in pista,anche perché la formula del Trofeo 2020 si preannuncia ancora più divertente, con alcune gare più lunghe e anche una gara in notturna: io ci sarò, vi aspetto!”.

Come lo scorso anno, anche l’edizione 2020 sarà articolata su cinque gare, che però si svolgeranno nell’arco di tre weekend a partire da sabato 18 e domenica 19 luglio a Vallelunga (gara doppia), per proseguire poi il 5 e 6 settembre sulla pista di Adria (gara doppia), mentre per il gran finale l’appuntamento è a Misano l’11 ottobre.

Quello di quest’anno sarà un campionato che si svolgerà in un arco di tempo più ristretto ma sempre rivolto a una platea ampia e variegata di motociclisti, molti dei quali al loro primo contatto con le gare in pista.

Tra l’altro, sarà un trofeo ancora più accessibile, con meno trasferte e con la quota di iscrizione all’intero campionato che scende a 1.000 euro a team (praticamente 100 euro a pilota per ogni gara).

Per i partecipanti a tutte le gare del trofeo è prevista l’iscrizione agevolata (fino al 30 giugno), mentre sarà possibile anche iscriversi ai singoli appuntamenti con una quota di 450 euro a team per i weekend con doppia gara, e 350 euro per quella di Misano (iscrizioni fino a 15 giorni prima della gara).

Da segnalare poi che una delle due gare in programma a settembre sul circuito di Adria si disputerà in notturna, con la pista illuminata dalla luce dei riflettori e dai fari delle V7 III, montati soltanto in questa particolare occasione.

E sarà proprio la gara in notturna di Adria del sabato sera a inaugurare l’allungamento delle “miniendurance” a 90 minuti, format che sarà riproposto anche nell’ultimo round di Misano, mentre a Vallelunga e nella gara diurna della domenica di Adria, la durata rimarrà di 60 minuti.

Per partecipare al trofeo le “sette e mezzo” del marchio di Mandello del Lario devono essere equipaggiate con il kit racing GCorse sviluppato ad hoc dai fratelli Guareschi e i piloti devono essere tesserati Fmi e in possesso della licenza agonistica di tipo Velocità (o Fuoristrada con estensione Velocità), l’iscrizione può essere effettuata compilando l’apposito modulo sul sito della Federmoto.

All’iscrizione l’equipaggio potrà scegliere il nome da attribuire al proprio team e il numero di gara, mentre tutti i dettagli del trofeo sono disponibili sui siti web fastendurance.motoguzzi.com e federmoto.it.