La Procura di Milano apre un fascicolo per imbrattamento sul caso della statua di Indro Montanelli ritrovata ieri sera con la scritta nera “razzista e stupratore” sulla base e ricoperta di vernice rossa. La Digos intanto sta passando al setaccio tutti i filmati delle telecamere nelle vicinanze del parco. Con un video pubblicato sui social, Rete Studenti Milano e LuMe (Laboratorio universitario Metropolitano) rivendicano il gesto.

“Chiediamo, ad alta voce e con convinzione, l’abbattimento della statua a suo nome”, scrivono. Nel filmato di 40 secondi si vedono alcuni ragazzi arrivare in bicicletta all’interno del parco e due di loro lanciano i barattoli di vernice contro la statua, per poi scrivere con una bomboletta spray “Razzista, stupratore”. “Con questo gesto vogliamo inoltre ricordare che, come ci hanno insegnato e continuano a insegnarci movimenti globali come Non Una Di Meno e Black Lives Matter, tutte le lotte sono la stessa lotta, in un meccanismo intersezionale di trasformazione del presente e del futuro. Se il mondo che vogliamo tarda ad arrivare, lo cambieremo”. Intanto militanti di Fratelli d’Italia stamattina sono andati a ripulire la statua nei giardini di via Palestro per fare “un gesto simbolico”.

Statua Montanelli imbrattata, Sala: “Nessuna vita senza macchie, il monumento per me resta lì” I Sentinelli accusano il dibattito di essere stato “distorto” dalla “violenza verbale”. “La nostra proposta civile, fatta alla luce del sole per permettere una discussione pubblica, non contemplava altro. Piuttosto la violenza verbale che ci ha voluto descrivere come dei talebani, ha portato il dibattito su un livello volutamente distorto”, scrivono. E ribadiscono: “Noi la lettera mandata a Sindaco e Consiglio comunale la rifaremmo anche ora. Perché non c’è nessuna violenza nell’esprimere il proprio pensiero in modo trasparente. Quel parco di Milano deve liberarsi di un nome che non fa onore alla nostra città”. “Io penso che la statua di Montanelli debba rimanere lì, ciò nondimento sono disponibile a qualunque confronto sul tema del razzismo e sul tema di Montanelli. Quando volete”, risponde sui social il sindaco con un video. “Noi quando giudichiamo le nostre vite possiamo dire la nostra è senza macchie, senza cose che non rifarei? Io metto le mani avanti, la mia vita no – aggiunge – ho fatto errori e cose che vorrei non aver fatto. Ma le vite vanno giudicate nella loro complessità. Per tutti questi motivi penso che la statua debba rimanere lì”. L’imbrattamento della statua sta sollevando comunque critiche bipartisan. “L’atto vandalico è sempre intrinsecamente e culturalmente squadrista. Compiuto nell’anonimato, di nascosto, oltraggiando spazi e beni pubblici, portando violenza”: così commenta l’assessore alla Cultura del Comune Filippo Del Corno sul suo profilo Facebook. “Non è difficile: democratico è chi manifesta il proprio pensiero con coraggio e rispetto, a fronte alta; il vandalo è propriamente, e tecnicamente, uno squadrista”, conclude.