Tutto quello che c’è da sapere sul Soprano Maria Grazia Tringale: premi, vita privata e molto di più

Nata a Catania nel 1991, si diploma in canto lirico con il massimo dei voti al Liceo Musicale V. Bellini di Catania nell’ottobre 2012. Continua gli studi di perfezionamento all’estero.

Partecipa a numerosi Concorsi Lirici Internazionali dove vince i seguenti premi: 2009 – Premio speciale “Giovane promessa” Concorso Lirico Internazionale “Voci del Mediterraneo” a Siracusa 2010 – Premio speciale “Mandozzi-Salisburgo” – XI Concorso Lirico Internazionale “Ruggiero Leoncavallo” a Montalto Uffugo (CS) 2012 – Primo Premio – Concorso Lirico “Vincenzo Bellini” Catania 2012 – Primo Premio – Concorso Lirico Internazionale ” Kiwanis Club” di Trapani Francesco Braschi 2013 – Terzo Premio – Concorso Lirico Internazionale “Voci del Mediterraneo” a Siracus 2014 – Terzo Premio – Concorso Lirico Internazionale “Vincenzo Bellini” – Catania Nel 2014 al Concorso Lirico “Spiros Argiris” a Sarzana, è scelta a partecipare alla Masterclass tenuta dal Soprano Daniela Dessì e dal tenore Fabio Armilliato. 2016 – Terzo Premio – Concorso Lirico Internazionale “Beniamino Gigli” a Palermo 2017- Primo Premio- Concorso Lirico Internazionale “Vincenzo Bellini” Catania 2017- Premio Nedda- Concorso Internazionale di Canto Lirico a Rapallo Nel Settembre del 2009, ha conseguito la licenza di teoria e solfeggio al Conservatorio di Musica di Reggio Calabria “Francesco Cilea”. Il 17 Aprile 2008 esegue un concerto nell’ambito della stagione concertistica tenutasi presso la Sala Musicale del Liceo Classico “Gulli e Pennisi” di Acireale. Il 17 Giugno 2010 ha prestato la sua eminente professionalità per il Gran Galà di beneficienza, tenutosi presso il grande teatro “Le Ciminiere” di Catania. Il 21

Novembre 2010 partecipa alla Stagione Concertistica organizzata dalla Cappella Musicale Mater Puritatis di Giarre, nella Sala degli Specchi del Comune di Giarre. Dal 7 al 22 Luglio 2011, prende parte in qualità di uditore ai corsi

dell’Accademia Rossiniana diretta dal M° Alberto Zedda, nell’ambito della XXXII edizione del Rossini Opera Festival. Il 25 Maggio 2014 si esibisce presso il “Palazzo della Cultura” di Messina accompagnata dall’ “Haffner Orchestra”. Il

15 Giugno 2014 riceve l’Attestato di Merito dall’ Ing. Alfio Casella, per aver eseguito un concerto all’interno della manifestazione “Territorio in festa” presso l’agriturismo “La Pietra Antica O’ Munti” a Puntalazzo, dove sarà ospite d’onore anche nell’estate del 2015 e del 2016. Dal 28 al 16 Maggio del 2015 viene scritturata dal Teatro Massimo V. Bellini di Catania come Artista del Coro per “Carmina Burana” di Carl Orff. Il 13 Luglio 2015 riceve il Certificato di qualifica professionale del Corso “Esperto incoming per la valorizzazione delle risorse naturali e culturali” tenutosi ad Acireale, per una durata di 1000 ore compreso stage di 300 ore svolto presso “Orizzonte Acireale Hotel”.Il 22 Luglio

2016 si esibisce al Duomo di San Giovanni La Punta, accompagnata dall’ “Haffner Orchestra”. Il 13 Agosto 2016 con l’Associazione Musicale Giovanni Pierluigi da Palestrina, si esibisce nella Piazza Maggiore di Aci Sant’Antonio accompagnata dall’orchestra di fiati “Etna Ensemble”. Il 25 Agosto 2016 si esibisce nella Chiesa dei Gaglianesi di Trecastagni, accompagnata dall’orchestra di fiati “Etna Ensemble”. Continua la sua attività solistica in concerti con pianoforte e orchestra e in matrimoni.

Si esibisce in vari concerti per l’Associazione A.GI.MUS presso il Teatro

Donnafugata di Ragusa Ibla. Partecipa come solista al Concerto di beneficienza organizzato da Rotaract Club Catania in favore del progetto della Rotary Foundation “End Polio Now” che le ha conferito il “Premio Euterpe”, rivolto alle giovani promesse del panorama musicale. Dal 28 al 16 Maggio del 2015 viene scritturata dal Teatro Massimo V. Bellini di Catania come Artista del Coro per “Carmina Burana” di Carl Orff. Nel settembre 2015 risulta idonea all’ LTL OPERA STUDIO, nella produzione di

“Vedova Allegra” di Franz Lehàr per il ruolo di Sylviane presso il Teatro del Giglio di Lucca, il Teatro Verdi di Pisa e il Teatro Goldoni di Livorno. Nell’anno 2016 le viene conferito il “Premio Nazionale alla Carriera Essenza Donna”.

Si esibisce presso il Centro Fieristico “Le Ciminiere” di Catania per l’Associazione Culturale “International Societas Artis” e presso il “Palazzo della Cultura” di Messina accompagnata dall’ “Haffner Orchestra”.

Si esibisce come solista al Concerto organizzato dall’Associazione “Amici dell’opera lirica Ester Mazzoleni”, presso l’Archivio Storico Comunale di Palermo.

Dal 15 Settembre 2016 al 22 Ottobre 2016 viene scritturata come Artista del Coro dal Teatro Massimo Bellini di Catania, per “Norma” di V.Bellini e per “Turandot” di G.Puccini.

Il 24 Luglio 2017 debutta il ruolo di Annina a San Gimignano Il

20 Agosto 2017 Annina a Follonica

Il 24 Febbraio 2018 debutta Musetta al Teatro Civico di La Spezia L’8 Luglio 2018 debutta Violetta alla Certosa di Calci in PR di Pisa Il 15 Dicembre 2018 canta per Lions Club “Aci Castello Riviera dei Ciclopi”. Il 30 Dicembre 2018 debutta come solista al Teatro Metropolitan di Catania e si confronta con importanti personaggi della Musica e dello Spettacolo in particolare con I Violinisti in Jeans e Manlio Dovì. Il 3 Marzo 2019 debutta al Teatro Massimo Bellini come solista accompagnata dall’Orchestra Città di Misterbianco.

L’8 Marzo 2019 si esibisce al Teatro Trifiletti in occasione della festa della donna. Nel 27 Dicembre 2019 debutta come solista al Teatro Comunale di Palazzolo Acreide. Si è esibita come solista al Teatro Italia di Scicli partecipando anche a Feste Patronali. Si distingue particolarmente nella zona Ragusana.

Dal 2018 si esibisce al Teatro Nelson Mandela di Misterbianco in occasione del Capodanno e nella Piazza Mercato di Lineri per la stagione privaverile-estiva. Dal

06 al 09 Gennaio 2019 ha partecipato al Meeting dello Spettacolo organizzato a Sorrento che le ha dato occasione di rivelarsi al grande Maestro della musica italiana Fausto Leali e all’attrice Fioretta Mari.

I vari studi di perfezionamento le hanno permesso di esibirsi presso “Gli amici del Peggiore” del Teatro “La Scala di Milano” e di “Casa Museo Pavarotti” a Modena. All’estero si distingue in particolar modo in Svizzera e in Spagna. Ospite di Festival Nazionali e internazionali di Radio e Tv.

Impegnata in vari concerti presso il Teatro San Giorgio di Taormina per “ItalianOperaTaormina” e da 3 anni è solista nelle tournée organizzate in tutta la Sicilia dal M° Direttore Umberto Terranova, accompagnata dall’ “Orchestra

V. Bellini”.

Il 7 Ottobre 2019 si esibisce per l’Associazione “Museo Enrico Caruso” a Lastra a Signa, Firenze.

Il 20 Ottobre 2019 Ottobre si esibisce con il baritono Salvo Todaro per l’U.T.E

“Università di terza età” a Barcellona Pozzo di Gotto, Messina.

Il 15 Dicembre si esibisce al Teatro Vittorio Emanuele di Messina per lo spettacolo “Restauriamo- Aiutaci a recuperare la Cultura” organizzato da Lions Leo Club Messina Host e dal Teatro di Messina in collaborazione con Actorgym. Nel giorno 15 Dicembre 2019 canta al Concerto di Natale presso l’Aeronautica Militare Italiana Sigonella accompagnata dall’Orchestra Città di Misterbianco. Dal 7 Gennaio 2020 fa parte della Compagnia Musicale-Teatrale del Teatro Ambasciatori di Catania, con la quale si è esibita nel ruolo di Carlotta del Musical “Il Fantasma dell’opera” presso il Teatro Garibaldi di Modica e il Teatro Martoglio di Belpasso.

Nei giorni 03 e 27 Gennaio 2020 ha tenuto due meravigliosi concerti per intrattenere gli ospiti della Casa Circondariale di Bicocca a Catania e in occasione del giorno della Memoria è stata accompagnata dall’Orchestra a Plettro città di Taormina.

IL 2 Febbraio 2020 debutta con il ruolo di Santuzza nella Cavalleria Rusticana presso il Teatro Tenda di Ragusa.

In molte occasioni si esibisce come solista di concerti privati organizzati per i turisti. Canta durante Celebrazione Liturgiche come Matrimoni, Feste Patronali ecc…