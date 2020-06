Chi è Eugenio Zappalà? studio legale, Como, currulum, vita privata

Iscritto all’albo degli Amministratori di Sostegno e, dei Difensori d’Ufficio per la Difesa penale presso il Foro di Como. Nel 2010 ha conseguito la qualifica di Mediatore Civile e Commerciale. Inizia subito dopo a collaborare quale Delegato per la Regione Lombardia di un noto Organismo di Mediazione.

Nel gennaio 2011 fonda insieme ad altri soci l’Organismo Internazionale di Mediazione e Arbitrato – eMediation – ove ricopre la carica di Vice Presidente, che lascerà nel dicembre 2011, per sviluppare, insieme a nuovi soci, il progetto Cult Mediation, di cui è ideatore e fondatore, e riveste la carica di Responsabile dell’Organismo di Mediazione.

Nell’ambito della mediazione civile, ha collaborato con la Casa Editrice CEDAM alla stesura di alcuni capitoli del testo: LA MEDIAZIONE – a Cura di G. Cassano – S. De Franciscis – C. De Luca – L.Giannone. Contribuisce quale responsabile di Cult Mediation Srl alla fondazione del Comitato ADR & Mediazione

nel 2013.

Vanta numerosi interventi in convegni e conferenze a livello internazionale.

Oltre alla pubblicazione di altri articoli in varie riviste cartacee ed on line, nell’ambito delle ADR e ad

alcuni interventi di docenza in ambito di ADR per Istituti di formazione pubblici e privati.

Avvocato penalista e familiarista, resosi conto nel 2013 della crescente diffusione del fenomeno della

manipolazione emotiva e dei suoi spesso gravi effetti spiegati all’interno di ogni forma relazionale,

dalla coppia al lavoro, nonché della necessità di intervenire anche a tutela dei minori, in via

Ha ideato e contribuito alla redazione, insieme agli altri soci fondatori dell’Associazione, del primo “Prontuario sulla Manipolazione Emotiva” in versione e-book, come prima guida pratica alla lotta contro la violenza psicologica, riservato ai soci dell’associazione, con prefazione della d.ssa Cinzia Mammoliti, criminologa specializzata in violenza psicologica.