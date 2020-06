Take the flight REALITY: Dopo 20 anni dal debutto del primo reality show, Il grande fratello, che ha rivoluzionato il modo

Spread the love











Dopo 20 anni dal debutto del primo reality show, Il grande fratello, che ha rivoluzionato il modo di fare televisione, abbiamo visto format diversi come l’isola dei famosi e i vari talent che hanno riproposto questa modalità vincente che attira milioni di telespettatori curiosi. In arrivo ora un nuovo Reality Show, che punta al mondo del fashion.

L’idea di questo nuovo format di reality è venuta a Correnti Walter, presidende del associazione Onlus http://www.ungenitoreperamico.it .La regia è affidata a Daniele Macca.

3 modelle , si sfideranno per far vedere al pubblico e agli addetti al settore di poter ambire a diventare TOP MODEL in ogni puntatta per vincerla finire in finale e vincere il primo posto in classifica. Il format è questo e per il momento non possiamo svelare altro, in quanto gli organizzatori stanno aspettando i diritti che hanno già provveduto a registrare.

La giuria sarà composta da 5 blogger , la responsabile della giuria Raffaella Manetta .

Anche se è un periodo molto difficile per tutti a causa del corona virus, gli organizzatori hanno portato avanti il progetto con molto professionalità per essere pronti con la partenza del reality a Settembre . Tra l’altro uno degli obiettivi è proprio quello di portare leggerezza e serenità, molto preziose in un momento come questo. Tra i partner ufficiali ci sono Roberto Petroccia con tutto il suo staff di Celebrity Events la stilista Valentina Cocciu che con il suo Brand di costumi Couchy vestira le concorrenti e ovviamente l’associazione onlus http://www.ungenitoreperamico che produce il REALITY –

Il reality andra in onda su Canale Italia , Tv87 , Artestv , Campi Flegrei , AblimonTv e su tutti i canali dei partner .

Non ci resta quindi che attendere che gli organizzatori ci svelino le ultime novità del format e le date della messa in onda . Per gli amanti della Moda è sicuramente un’occasione ghiotta ma anche per tutte le modelle che hanno voglia di svagarsi sognando passerelle e paillette.

Che aspettate mettetevi in gioco .Se sei una modella dai 16 ai 25 anni e vuoi candidarti a partecipare manda il tuo cv a: info.taketheflight@gmail.com

COSA ASPETTIIIIIIII