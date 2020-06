Ecco che cos’è TENET: una spiegazione molto semplice del film di Christopher Nolan

Spread the love











SèPPraticamente (spiegato in maniera molto semplice perché non sono un fisico) un gatto rinchiuso in una scatola può essere nello stesso tempo sia vivo che morto, quindi in due posti nello stesso tempo (vita e morte). Questo fino a quando non si riapre la scatola ed in questo caso questi sistemi precedentemente sovrapposti si scoprono distinti, perché a questo punto il gatto sarà o vivo o morto e sicuramente mai entrambe le cose. Ecco, è possibile che il tipo di guerra di cui stanno parlando, ovvero di un tipo che ha anche fare con la meccanica quantistica, sia come il gatto di Schrodinger. Quindi perché l’agenzia va a chiamare quest’uomo? Perché, a quanto mi pare di capire, quest’uomo ha il potere di creare delle inversioni del flusso temporale, dal passato al presente. Ora…la scena della pistola “non la spara, ma la prende” mi ha alquanto confuso, quindi credo di non aver ancora pienamente capito le caratteristiche del suo potere. Poi c’è il villain russo interpretato da Kenneth Branagh che sembrerebbe essere capace di comunicare col futuro conoscendo così quello che verrà. Poi c’è Robert Pattinson con qualche tipo di piano che ha a che fare con un grosso aereo (🤷‍♂️🤷‍♂️). Giusto per confondermi ancora di più, arriva in mio aiuto la frase finale “noi che siamo qui, ora… non significa che non è mai successo?”…. cioè, mi state dicendo che in quel momento siete nel futuro, ma potrebbe non esserlo perché potresti essere cancellato o ucciso nel passato e quindi per forza di cose non ci sarà questo futuro? Quindi sei in un futuro, ma non puoi sapere di essere proprio nel tuo di futuro, perché il passato può cambiare, oppure perché come ho detto prima, il futuro e il presente coincidono e sussistono come il gatto di Schrodinger. Nel dubbio….ditemi che ne pensate!!