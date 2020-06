Top Influencer Italiane: quando gli occhi diventano specchio dell’anima

Spread the love











Laura D’Amore potrebbe sembrare solo una ragazza bella, molto bella ma come tante altre.

La carta patinata, la televisione, i film sono pieni di veline, di ragazze molto belle.

Però Laura D’Amore ha qualcosa di più, altrimenti non si spiegherebbe il motivo per cui una hostess, una ragazza “tra tante”, un volto fresco e poco truccato, con un corpo senza incredibili tatuaggi o piercing o … possa avere un utente instagram con quasi 600000 followers!

Certo il corpo di Laura D’Amore è mozzafiato, stiamo inoltre parlando di una ragazza alta 174. Però probabilmente non è nemmeno questa la ragione del suo successo instagram.

Noi pensiamo che gran parte del successo di Laura D’Amore sia dovuto ai suoi suoi occhi folgoranti e magnetici. Come si diceva una volta due splendidi fanali verdi/azzurri.

Per questo vi proponiamo questa nuova versione di Laura D’Amore dove vengono evidenziati quasi solo gli occhi “specchio dell’anima” con un foulard portato come un Tagelmust dei Tuareg del deserto.

Siete rimasti abbagliati anche voi?

Crescere in questo mondo digitale non è un gioco da ragazzi. Chi cresce ha sicuramente grandi potenzialità però è poi importantissimo saper gestire la propria immagine con equilibrio ed intelligenza, e soprattutto riuscire a dare continuità. Per questo dopo una fase iniziale di sperimentazione è necessario affidarsi a professionisti del settore.