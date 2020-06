PAOLA SI LEO, UNA MODELLA ALLA CONQUISTA DEGLI STATES

Spread the love











Dalle passerelle italiane fino alle riviste a stelle e strisce d’oltre Oceano. La scalata verso il successo di Paola Si Leo non accenna a fermarsi. Un autentico boom che l’ha portata a vestire i panni della modella, della fotomodella e dell’organizzatrice di eventi. Ma ora all’orizzonte si profila un’occasione più unica che rara. Mausa Lifestyle, un magazine diffuso principalmente fra Canada e Stati Uniti, l’ha messa in gioco per conquistarsi una delle prossime copertine. Il modo per vincere? Facilissimo: ottenere il maggior numero di like sulle piattaforme social. “Per questo motivo ho bisogno dell’aiuto di tutti” sorride Paola, 33 anni, mamma e modella, un’autentica esplosione di sensualità.

Come inizia la tua avventura in questo mondo?

Ha preso il via 4 anni fa, grazie al mio agente Massimo Spanò e alla sua agenzia Focalizza Agency. Ho vissuto esperienze fantastiche sul set e in passerella, sono stata pubblicata su numerose riviste italiane fra cui Così TV al fianco dell’hair stylist Agazio Menniti.

E ora si spalanca questa occasionissima.

Il contest per guadagnare la copertina di Mausa Lifestyle (https://www.facebook.com/mausalifestyle/) per me è una grandissima soddisfazione e opportunità lavorativa. Spero di arrivare il più in alto possibile e sfrutterò ogni minima opportunità per riuscirci! E questa pare davvero essere un’occasione ghiottissima…

Ma non è l’unica porta che si aprirà una volta che questa emergenza sarà conclusa.

In Italia mi aspettano vari impegni tra cui numerose sfilate per atelier di abiti da sposa organizzate da Massimo Sorrenti, grandissima persona e bravissimo fotografo; ho in programma anche alcuni casting cinematografici che farò a luglio. Quello del grande schermo è un mondo che mi affascina e nel quale vorrei fare strada. Ho già conosciuto grandi attrici come Elena Russo e la mia carissima amica Arianna Valentini, cerco di fare il più possibile e spero di riuscirci. D’altronde, così come ci sono riuscita con il mondo della moda, perché non immaginare di poter avere le stesse anche in campo cinematografico?

D’altronde il tuo curriculum si allunga a vista d’occhio…

Mi piace spaziare. Moda, fotografia, ma non solo! Ho fatto varie esperienze televisive a Roma e Caserta, sto girando un po’ in tutta Italia ed a breve sarò in Calabria per il concorso Miss Grand Prix. Ma le novità non sono finite. A breve inizierà una collaborazione con una persona a dir poco stupenda quale è Lino Corona dell’agenzia Corona Management!

Insomma, non ti fermi un attimo. Da Ferrara, la città che attualmente ti ospita… per arrivare dove?

Sono contentissima di essere arrivata fin qui… Sono molto testarda e ambiziosa, se voglio qualcosa la devo ottenere a tutti i costi. Ma l’apparenza non deve ingannare. Nella vita privata sono molto semplice e amo la semplicità, quindi sono una ragazza normalissima. Certo, per il mio modo di vestire e di essere, spesso mi trovo al centro dell’attenzione. Ma sia chiaro: seducente sì, volgare mai!

CONTATTI SOCIAL

@paolaalina_86