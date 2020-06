MIRIAM MONTANI: DALLA MODA ALLA FOTOGRAFIA… SOGNANDO IN GRANDE

Spread the love











Indossatrice e modella, con un’attenzione particolare verso il mondo dei social. Miriam Montani ha 20 anni e abita in un paesino in provincia di Varese.

Com’è iniziata la tua avventura sotto i riflettori?

Ho iniziato a entrare nel mondo della moda a 13 anni per “gioco” partecipando ad un provino per un’agenzia di moda, sognavo di poter vedere come si svolgesse un casting e tutto ciò che riguardava questo mondo.

Da cosa è nata cosa…

All’età di 18 anni iniziai con Instagram e l’anno successivo con sfilate per negozi di abbigliamento e per concorsi di bellezza, tra cui miss Italia che fu il mio primo concorso. Passai il casting principale ed iniziai il tour Miss Italia 2019 e vinsi Miss web Cantù. Successivamente partecipai a Miss la più bella del mondo, accedendo alle finali nazionali e arrivando tra le prime 12, sono state emozioni indimenticabili…

Questo slideshow richiede JavaScript.

Che ragazza sei?

Sono una ragazza un po’ esibizionista come è giusto che sia in questo mondo ,mi piace vestirmi casual ma anche elegante. Penso però che la cosa che mi differenzia dalle altre ragazze sia il mio carattere e il mio modo di essere.

Anche perché la moda e la fotografia non sono le tue uniche… passioni!

Proprio così! Ho iniziato un corso di animal care, perché una mia passione sono i cani. E poi adoro curare la mia immagine sul web. Io e i social andiamo molto d’accordo, ho iniziato a incrementare il mio seguito su Instagram (@miriam_montani_) circa due anni fa.

Cos’altro bisogna sapere di te?

Sono una ragazza molto determinata, socievole e anche diretta, mi appassiona molto la musica, il ballo e il design. Tra 10 anni mi piacerebbe vedermi affermata nel mondo della moda…