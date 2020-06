Narcos a Milano Quindici milioni di euro nel muro di una casa

Spread the love











La Polizia di Stato ha scoperto il tesoro dei narcos (immagine di repertotio). Quindici milioni di euro contenuti all’interno di numerosi scatoloni sono stati sequestrati su richiesta della Direzione distrettuale antimafia della Procura di Milano, ad un gruppo di narcotrafficanti lombardi ritenuti responsabili di un ingente traffico di stupefacenti (soprattutto hashish) con base in Lombardia.

Il denaro era suddiviso in banconote con tagli dai 500 ai 20 euro, contenuto in 28 scatoloni nascosti in un’intercapedine ricavata tra un muro artificiale ed il muro perimetrale interno di un appartamento. Altri 167 mila euro sono stati trovati all’interno di una cassaforte nascosta in un’autofficina. Tre le ordinanze di custodia cautelare in carcere eseguite dai poliziotti.

fonte:https://www.varesenews.it/2020/06/quindici-milioni-euro-nel-muro-casa-milano-soldi-dei-narcos/935898/