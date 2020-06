Botte da orbi alla movida di corso Garibaldi a Milano: anche due accoltellati

Spread the love











Rissa con accoltellamento, la scorsa notte, nella movida milanese, in pieno centro. Un giovane di 24 anni è stato ferito al torace e si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale, mentre un suo amico è stato ferito alla testa.

E’ accaduto intorno alle 2 e mezza in corso Garibaldi. Secondo quanto si è potuto ricostruire, la rissa è avvenuta davanti al locale Amico Fritz, in piena zona Moscova, ed è stata scatenata da quattro ragazzi, tutti molto ubriachi. Verso le 2 uno di loro, a un certo punto, avrebbe estratto un coltello ferendo con cinque fendenti, quattro al torace e uno all’inguine, il ragazzo che poi è stato trasportato d’urgenza al Niguarda. Ora, dopo un’operazione chirurgica, risulta in prognosi riservata ma non in pericolo di vita

Le immagini delle telecamere aiuteranno i carabinieri a ricostruire l’accaduto e a identificare l’autore dell’aggressione dal momento che non ci sono testimoni attendibili: per ora nessuno, vista la quantità di alcol in corpo, è riuscito a spiegare cosa sia successo. Anche il secondo ferito non ha saputo dire ai militari come si sia procurato il trauma e le ferite alla testa: forse stava facendo delle riprese con lo smartphone ed è stato fermato.

Il ferito più grave, il 24enne, è stato trasportato dal 118 in codice rosso all’ospedale Niguarda con una ferita da arma bianca penetrante al torace, e si trova in prognosi riservata. L’amico, un 29enne, è stato portato al Fatebenefratelli e non dovrebbe trovarsi in pericolo di vita.